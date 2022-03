Sonia Bruganelli vs Miriana Trevisan per Paolo Bonolis?/ “Gatta morta, non la stimo…”

Negli ultimi giorni si era parlato di un motivo esterno al Grande Fratello Vip riguardo l’astio tra Miriana Trevisan e Sonia Bruganelli, cioè una vecchia intervista rilasciata dalla concorrente su Paolo Bonolis in cui aveva affermato: “È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio… ma alcune volte è un po’…. Meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie”. L’opinionista è voluta intervenire per fare chiarezza e smentire queste voci.

Sonia Bruganelli si è dichiarata estranea a quanto affermato in questi giorni dicendo: “Non so di cosa stiamo parlando. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso”.

Sonia Bruganelli su Miriana Trevisan “Non l’ammiro”

Sonia Bruganelli ha dunque chiarito che il suo astio nei confronti della donna non c’entra con la vecchia intervista della concorrente su suo marito ma è un astio dovuto al suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista sulla concorrente ha sentenziato severa: “Non è la tipologia di donna che ammiro”.

Sonia Bruganelli si è lasciata andare anche ad un commento su suo marito come conduttore del reality al posto di Signorini e ha spiegato: “Questa cosa non potrà mai accadere. Lui già non riesce a concepire il fatto che delle persone vivano rinchiuse per sei mesi nella casa. Se fosse lui il conduttore li farebbe uscire dopo cinque puntate”.

