Sonia Bruganelli vs Zazzaroni “Schifo”/ Moglie Bonolis non perdona scoop Mihajlovic

Sonia Bruganelli ha attaccato in maniera più o meno diretta Ivan Zazzaroni sulla vicenda legata allo scoop relativo alla malattia di Sinisa Mihajlovic. Ancor prima che l’allenatore del Bologna si pronunciasse in conferenza stampa, annunciando di avere la leucemia, infatti, la notizia era già trapelata. E proprio Mihajlovic aveva fatto intendere chi fosse l’autore dello scoop, pur senza far nomi, parlando di “amicizia rovinata per vendere più copie”. Quell’amico era proprio Zazzaroni che oggi in un editoriale del giornale Corriere dello Sport da lui diretto ha fatto una sorta di “mea culpa”, scrivendo: “Mi pento per la prima volta di aver fatto il giornalista e non l’amico di vent’anni”. Non è bastato però a placare sui social l’ira nei confronti del giornalista ed a scagliarsi contro di lui è stata anche la moglie di Paolo Bonolis con un post “muto” che però dice più del dovuto. La Bruganelli, infatti, pur non scrivendo alcuna didascalia, ha pubblicato su Instagram il post di un utente social con la foto di Zazzaroni e la frase che lo stesso avrebbe detto per scusarsi: “Sì ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare”. Il post condiviso da Sonia Bruganelli chiosa con “Si, hai fatto schifo”. Allo stesso, la moglie di Bonolis ha messo il suo “like”, lasciando intendere di aver condiviso pienamente quanto scritto dall’utente.

SONIA BRUGANELLI CONTRO IVAN ZAZZARONI SUI SOCIAL

Sui social si è già creata la solita spaccatura tra chi si è schierato dalla parte di Ivan Zazzaroni e chi sostiene le critiche sollevate anche da Sonia Bruganelli. “Aspetta fammi capire… questo è amico di Sinisa e fa il giornalista e non ha rispettato l’amicizia divulgando la notizia della sua leucemia? Omm e merd* se è così”, ha commentato un’utente. Ma c’è anche chi prende le difese del giornalista: “Io sto con Zazza. La professione del giornalista, come quella del penalista, è amorale. Bravo Zazza hai fatto solo il tuo dovere, chi ti fa la morale è stronz* e basta”. In generale però, le scuse del direttore del Corriere dello Sport sembrano essersi rivelate in gran parte vane. “Giornalista?! Ora almeno ha dimostrato di non saper fare ne uno e neanche l’altro… che tristezza!”, hanno continuato ad attaccarlo sotto il post di Sonia Bruganelli, accendendo la discussione tra i suoi stessi followers. In tanti però hanno approfittati della diatriba per augurare una pronta guarigione a Mihajlovic.

