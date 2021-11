Sonia Brugranelli “Ma vaffanc*lo!” Signorini: “Ma ho sentito bene?”/ Gelo al GF VIP

Gaffe di Sonia Bruganelli in diretta al Grande Fratello Vip 2021. La 20esima diretta sta per giungere al termine quando in studio Alfonso Signorini si fa beffe delle sue opinioniste, chiedendo loro dei pensieri sui concorrenti e bloccandole prima che queste possano svilupparlo. Dopo averlo fatto per due volte con Adriana Volpe, che risponde a tono ma ironicamente, Signorini si diverte a farlo anche con Sonia Bruganelli. Le chiede dunque un’opinione sull’argomento in quel momento al centro della discussione ma la blocca ancor prima che inizi a dire il suo pensiero a riguardo: “Ok, grazie Sonia!”

Sonia, probabilmente dimenticando lo scherzo fatto dal conduttore alla collega, sgrana gli occhi e sbotta: “Ma vaffanc*lo!” Signorini è basito: “Ma ho sentito bene quello che hai detto?” La Bruganelli, imbarazzata, si nasconde dietro la sedia, poi torna a sedersi e cerca di sviare: “In realtà ho detto mulo”. Peccato che tutti abbiano sentito che la sua frase era ben differente da questa.

