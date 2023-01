Sonia Cavenago, madre Valerio Scanu / “Ci somigliamo, forse per questo ci sfuggiamo”

Sonia Cavenago, chi è la madre di Valerio Scanu

Valerio Scanu e sua madre Sonia saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda venerdì 13 gennaio alle 14.05 su Rai 1. Sonia Cavenago e il marito Tonino Scanu, scomparso a dicembre 2020 per il Covid, hanno avuto due figli: Valerio e Alessandro.

Luigi Calcara, fidanzato Valerio Scanu/ "Proposta di matrimonio all'uomo che amo"

Parlando del fratello minore, in un’intervista a Today, il cantante ha detto: “È più piccolo di me di 4 anni. Anagraficamente, perché per il resto è ancora più piccolo dell’età che ha. Siamo molto diversi caratterialmente. Siamo proprio ai poli. In realtà se mi dimagrissi saremmo molto simili fisicamente. Diciamo che io sono lui col cortisone”. Alessandro è padre di due bambini. Valerio Scanu è molto legato alla sua famiglia a cui ha dedicato la sua laurea.

Tonino, padre Valerio Scanu morto per Covid/ "La persona più buona del mondo"

Valerio Scanu: la dedica ai genitori nel giorno della laurea

Lo scorso luglio, infatti, Valerio Scanu si è laureato con lode in legge. Il cantante vincitore di Sanremo 2010 ha annunciato la sua laurea su Instagram con un post corredato da una foto con tanto di corona di alloro e tesi di laurea con copertina blu fra le mani: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”. Il cantante si era iscritto a giurisprudenza nel 2018 all’UniFortunato di Benevento. Scanu è molto legato alla madre Sonia, rimasta vedova a dicembre 2020 quando il padre Tonino si è spento a soli 64 anni dopo aver contratto il Coronavirus. “Io e lei ci somigliamo molto. Forse per questo ci sfuggiamo”, ha scritto tempo su Instagram pubblicando una foto insieme alla madre Sonia, farmacista a La Maddalena.

LEGGI ANCHE:

Valerio Scanu/ “Luigi Calcara non si aspettava le nozze, fra di noi colpo di fulmine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA