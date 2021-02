SONIA DI MAGGIO/ 29enne accoltellata e uccisa in strada: ricercato l’ex fidanzato

Sonia Di Maggio, una ragazza di 29 anni, è stata accoltellata e uccisa ieri sera a Specchia Gallone, in provincia di Lecce, mentre stava passeggiando per strada insieme al suo fidanzato. Il presunto responsabile del delitto sarebbe l’ex fidanzato della vittima, adesso ricercato dalla Polizia di Stato, allontanatosi subito dopo aver colpito a morte la ragazza ma prontamente identificato. Come riportato da Il Giorno, è stata la madre dell’attuale compagno di Sonia a ricostruire la dinamica dell’agguato agli inquirenti: secondo il suo racconto, l’assassino avrebbe colto la ragazza di sorpresa colpendola alle spalle. Proprio il figlio, un carpentiere del posto, avrebbe invocato il suo aiuto: “Credevo che scherzasse. Poi quando con l’altro mio figlio siamo usciti a vedere ci siamo resi conto che era vero“. Per Sonia Di Maggio, però, era troppo tardi: trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Scorrano, è morta dissanguata.

SONIA DI MAGGIO, ACCOLTELLATA E UCCISA IN STRADA

L’omicidio di Sonia Di Maggio sarebbe avvenuto poco lontano dall’abitazione del compagno con cui da qualche tempo conviveva in Salento. La madre del giovane ha raccontato ancora: “E’ stato mio figlio a chiamare i soccorsi. Siamo uscite, poi siamo rientrate a casa, ma avevo delle cose da acquistare, perciò ho chiesto a mio figlio di andare al negozio“. A quanto pare l’ex fidanzato avrebbe approfittato di quel frangente all’esterno per assalire la vittima: “Sono arrivati qua vicino e il suo ex l’ha presa da dietro. Non se ne sono neanche accorti. A quanto pare ha accoltellato la ragazza e lei ha fatto anche da copertura a mio figlio“. Il racconto della testimone si chiude con una rivelazione inquietante: “So che mio figlio aveva avuto delle minacce, che avevano minacciato lui, che faceva una strage, che li ammazzava tutti e due“. Sonia Di Maggio, originaria dell’Emilia-Romagna, prima di legarsi sentimentalmente all’attuale fidanzato, avrebbe avuto una relazione con un uomo campano: la Polizia sarebbe già sulle sue tracce.



