Sonia e Alberto, chi é la coppia di Matrimonio a prima vista 2023/ Lui vittima di amori tossici, lei…

Matrimonio a prima vista 2023: Sonia e Alberto sono tra i protagonisti nel cast del gioco sui “promessi sposi”

Ci siamo la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2023 ha il via il 13 settembre 2023, con protagonisti tra le tre coppie previste i fidanzati Sonia e Alberto.

Il gioco in onda nella prima serata in chiaro tv su Real Time e in streaming sul sito di Real time, vede in corsa sei single desiderosi di giungere al grande passo sull’altare e/o al matrimonio civile, alla ricerca del vero amore, “a prima vista”. I nuovi protagonisti, in tutto sei equamente divisi in tre donne per il genere femminile e tre uomini per la quota al maschile, sono combinati in tre coppie per il gioco su esperimento del team nel cast di Matrimonio a Prima vista 2023. Trattasi del sociologo Mario Abis, della sessuologa e terapeuta Nada Loffredi e del life coach Andrea Favaretto.

Ma chi siano la coppia concorrente Sonia e Alberto di Matrimonio a prima vista 2023 siamo pronti a rivelarlo.

Chi é la coppia formata da Sonia e Alberto, concorrenti nel gioco di Matrimonio a prima vista 2023?

La coppia é formata dalla 27enne Sonia, disegnatrice tecnica di Faenza, e dal 28enne di Nova Milanese Alberto, osteopata di giorno e dj di notte nelle discoteche e in vari locali. La giovane è avvezza a lavorare fin da giovane, con la pizzeria di proprietà del marito della madre. Figlia di genitori separati, ha un buon rapporto sia col suo papà sia col patrigno. La donna ammette di essere attratta dai bad boy, anche se Alberto non si direbbe un cattivo ragazzo, dal momento che ha lavorato per anni in una società di gestione software per poi inseguire davvero le sue ambizioni lavorative. Lui si dichiara generoso, altruista e sensibile. Per questo, è spesso caduto in relazioni sbagliate. Con Matrimonio a Prima Vista spera di trovare una persona che possa rivelarsi fedele e al suo fianco per sempre.

