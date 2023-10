Sonia e Alberto, Matrimonio a Prima Vista 2023/ Convivenza con la famiglia di lui: “Voglio si senta a casa”

Sonia Liverani e Alberto Miliziano, Matrimonio a Prima Vista 2023: la convivenza procede a gonfie vele

Sonia e Alberto lasciano Faenza per raggiungere Nova milanese, dove il ragazzo vive ancora a casa dei genitori. “Averla qui mi imbarazza, non tanto per difficoltà, perché loro sono molto discreti, ma perché ho paura che possa passare il messaggio che non ho avuto ancora il coraggio di prendere la mia strada e il mio percorso”, spiega lui. L’incontro, nonostante i timori, va molto bene: Sonia viene accolta benissimo dai genitori di Alberto e dal suo cagnolone e sul letto trova un enorme pacco con dei regalino per lei. Ci sono gli asciugamani, l’accappatoio e tutto ciò che le serve per sentirsi a casa. “È una bellissima accoglienza. È come dire che tutte le mie cose sono qui”, racconta lei. Lui vuole farla sentire a casa, come proprio lui si è sentito a casa di lei.

Per Alberto e Sonia inizia invece la convivenza. Lui non vedeva l’ora: “Ho sognato questo momento da quando eravamo in luna di miele”. Il marito è emozionatissimo mentre guarda la casa dove vivrà: “Casa di Sonia mi piace tantissimo, è fatta su misura per lei. I suoi spazi, le sue altezze”. Alberto non si fa problemi ad ammettere che Sonia gli è mancata. Anche lei, seppur più reticente, spiega che ha provato la stessa emozione di nostalgia nei giorni in cui era lontana dalla sua metà. Dopo aver visto la casa, i due non perdono tempo e si trasferiscono subito in camera da letto, desiderosi di viversi a pieno. Dopo la prima notte insieme, tra i due sembra ancora esserci un grande feeling, tanto che lui chiede a lei di non andare a lavoro. I due si mettono poi ai fornelli dove lei risulta particolarmente maniacale: “Più andiamo avanti e più lo lascerò fare”, promette lei. Sonia dunque promette che proverà a sciogliersi anche nelle faccende di casa, dando più fiducia ad Alberto. Nonostante qualche pignoleria di troppo, lei si rivela felice che il marito sia lì e spiega: “La sua presenza non mi sta pesando”.

L’esperimento di Sonia e Alberto a Matrimonio a prima vista 2023 continua con l’inizio della convivenza. La coppia, che in queste prime puntate ha dato segnali positivi, sembra procedere la sua avventura su Real Time per il verso giusto, anche se i due neo speso saranno presto chiamati ad affrontare le prime piccole insidie del loro rapporto. Infatti nel corso della puntata in onda questa sera, mercoledì 11 ottobre, Sonia e Alberto dovranno fare i conti con l’impossibilità di lui di ospitare la moglie in un posto tutto suo.

Questo porta alla convivenza forzata coi genitori di lui, con il timore di Alberto che la ragazza possa avanzare conclusioni affrettate nei suoi confronti. Lui infatti vive ancora con papà e mamma per motivi legati alla studio e ora sembra essere titubante all’idea di convivere tutti insieme sotto lo stesso tetto. Vedremo dunque se la coppia riuscirà a rimanere unita e a non perdere il “magic moment” creatosi in queste prime puntate.

Tra i neo sposi Sonia Liverani e Alberto Miliziano, infatti, sembra essersi creata un’alchimia promettente. Troppo presto per sbilanciarsi oltre, ma la coppia intriga parecchio gli esperti e sembra piacere anche ai fan di Matrimonio a Prima Vista 2023. Stando alle anticipazioni della quinta puntata, oltretutto, pare che Sonia affronterà col piglio giusto la convivenza con Alberto dai genitori e avrà modo di sottolineare di non essere affatto preoccupata dalla conoscenza dei suoceri.

Insomma, per il momento nessun allarme nella conoscenza tra Sonia e Alberto, anche se qualche utente attende uno scatto nella loro relazione nel corso delle prossime puntate. Intanto l’esperta Nada Loffredi appare soddisfatta dall’atteggiamento dei due neo sposi, che fino a questo momento si sono messi in gioco totalmente.











