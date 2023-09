SONIA E ALBERTO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Scatta il bacio, lei: “Vorrei un approccio più fisico…”

Durante il servizio fotografico che segue il matrimonio, è scattato il primo bacio tra Alberto e Sonia. Il loro è stato il primo rito celebrato in questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, e li ritroviamo nella seconda puntata intenti a scattare le foto da novelli sposi. È su richiesta del fotografo che arriva il primo bacio, che entrambi però sembrano apprezzare. “È arrivato in modo naturale”, ammette lui, palesando di essere pronto a replicare l’esperienza.

Sonia però lo frena: “Te ne darò solo un altro, lo vuoi già ora?”, lui nega, deciso a godersi il momento più tardi, quando saranno da soli. Il bacio infatti arriva quando entrambi sono da soli nella suite dell’albergo, dopo la confessione di Sonia: “A me lui piace sempre di più, sarei interessata ad un approccio fisico”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Scatta il feeling a Matrimonio a Prima Vista 2023 tra Alberto e Sonia

Sonia e Alberto si sono piacevolmente sorpresi l’una con l’altro nella prima puntata di Matrimonio a Prima vista 2023. Il primo impatto è stata positivo per la coppia, sulla quale i tre esperti sembrano puntare moltissimo per questa edizione. E’ ancora presto per fare delle vere e proprie valutazioni, d’altra parte nella prima puntata abbiamo potuto conoscere davvero poco Alberto e Sonia. I due concorrenti si sono “presentati” innanzitutto singolarmente al pubblico, parlando del proprio vissuto e rivelando quelle che sono le aspettative per questo esperimento.

La ventisettenne Sonia ha raggiunto un equilibrio invidiabile nella propria vita, vorrebbe però trovare una persona interessante che possa portare arricchimento alla sua esistenza. Fondamentalmente la stessa speranza di Alberto, l’osteopata-deejay che ammette di aver sbagliato tutte le scelte possibili in amore, nel suo passato. “Dò troppo agli inizi”, ha confidato in una chiacchierata preliminare con uno degli psicologi.

Matrimonio a prima vista 2023: Sonia e Alberto, aspettando il viaggio di nozze arriva il primo baco

Sonia in passato ha sempre frequentato dei “bad boy” e non sembra essere attratta dai classici “bravi ragazzi” dalla faccia pulita. Alberto, tuttavia, ha tutte le credenziali per farla ricredere, almeno secondo le informazioni raccolte dagli esperti, che vedono affinità in questa potenziale coppia. Anche perché, come la ragazza ha confidato all’esperto Andrea Favaretto, ha compreso gli errori del passato e ora i tempi sono maturi per vivere un nuovo amore con la giusta mentalità.

Nella seconda puntata di Matrimonio a Prima Vista 2023, Sonia e Alberto avranno l’occasione di approfondire ulteriormente la conoscenza e non mancheranno momenti di complicità e imbarazzo nel giorno del matrimonio. Attenzione allo spoiler: bacio in vista per la coppia durante le nozze, dopo il quale occorrerà cominciare a pensare al viaggio di nozze. Quale meta paradisiaca li attende?











