Sonia e Alberto, Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Già innamorati? Lei: “Se fosse un fuoco di paglia?”

Sonia e Alberto già innamorati a Matrimonio a prima vista Italia 2023?

Sonia e Alberto sembrano essere già una coppia innamorata. La loro avventura a Matrimonio a prima vista Italia 2023 è partita in quarta e continua confermando un’affinità presente sin da subito. Dopo il primo incontro e la celebrazione del matrimonio, il feeling tra i due è scoppiato durante la prima notte di nozze, suggellato da un bacio appassionato. Un’emozione cresciuta di giorno in giorno anche durante la luna di miele.

Sonia e Alberto sono volati in Madagascar, dove hanno imparato a conoscersi ancora meglio. L’attrazione fisica tra i due è però palpabile, al punto che, durante la prima notte, entrambi confessano che ci sono stati “avvicinamenti fisici” alquanto importanti. Il viaggio di nozze è un idillio: escursioni, lunghi bagni tra le braccia dell’altro, baci e tenerezze che fanno apparire la loro una coppia rodata, che sta insieme ormai da mesi.

Sonia e Alberto, lei preoccupata: “E se fosse solo un fuoco di paglia?”

Solo qualche preoccupazione ha velato il volto di Sonia nella scorsa puntata, ovvero quella che la passione tra lei e Alberto possa essere un fuoco di paglia destinato a spegnersi alla fine di questa avventura. Una preoccupazione che proprio suo marito ha cercato di placare, tranquillizzandola sui suoi sentimenti.

E l’idillio per la coppia proseguirà anche all’inizio della quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023, in onda su Real Time a partire dalle 21.30 il 2 ottobre. Continua infatti la loro luna di miele in Madagascar ma solo per poco: si tratta degli ultimi momenti prima del ritorno in Italia e l’inizio della convivenza. Come se la caveranno?

