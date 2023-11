SONIA E ALBERTO STANNO ANCORA INSIEME?/ Matrimonio a prima vista 2023: liti continue e…

Sonia e Alberto, Matrimonio a Prima Vista 2023: stanno ancora insieme?

Alberto e Sonia hanno finito il percorso di Matrimonio a Prima Vista 2023. “Al post esperimento abbiamo cominciato a capire come muoverci per programmare la nostra vita. Doveva essere Alberto a venire da me. Prendevo contatti ovunque, cercavo tutto quello che gli servisse in zona. E questo ha preso questa cosa come un mio ‘Voglio obbligarti a fare ciò che voglio io” spiega lei. Per lui è una cosa “inaccettabile perché l’ho già vissuto e non voglio mai più trovarmi una situazione in cui qualcuno mi dica cosa debba fare”. Lei spiega che era solo un modo per aiutarlo e prosegue: “Ho conosciuto meglio i suoi aspetti negativi. Lui si chiude e non sa chiedere scusa”. Lui ammette: “Forse è stata anche l’idea di trasferirmi a Faenza che mi ha reso così”.

Tra i due è nata anche una discussione per il cane. Lei, infatti, avrebbe detto ad Alberto di non volersi prendere cura del suo cucciolo quando lui sarebbe tornato da Faenza a Milano. “Perché se tu devi stare fuori tutto il giorno e porti a Faenza il cane, perché io ti devo curare il cane?” chiede lei. I due sono convinti: tra loro sarebbe stata una grossa scommessa.

Sonia e Alberto: è nato l’amore a Matrimonio a Prima Vista 2023

Sonia e Alberto di Matrimonio a Prima Vista 2023 proseguono la loro conoscenza anche al di fuori del programma di Real Time. Durante l’ultima puntata la coppia ha incontrato gli esperti dell’esperimento social ripercorrendo tutto il loro percorso all’interno del programma. Dal matrimonio al viaggio di nozze fino al grande passo della convivenza. Sonia durante il confronto con gli esperti ha confessato che, sin dal primo contatto fisico con Alberto, ha percepito una buona sensazione; una certa chimica ed alchimia che la spingevano a lasciarsi andare. Anche Alberto ricordando il primo incontro ha ammesso: “Prenderle la mano e sentirla tremare quando eravamo ancora bendati mi ha subito fatto scattare un senso di protezione”. Certo, durante il loro percorso non sono mancati i momenti di difficoltà, i dubbi e le incertezze per via del carattere molto diretto della romagnola, ma alla fine Cupido ha fatto centro nel cuore di entrambi.

Durante la fase della convivenza i due si sono avvicinati ed uniti ancora di più. “Il tornare a casa dal lavoro e vederla all’interno della mia vita mi piaceva e mi dava delle conferme in più” ha raccontato Alberto, mentre Sonia ha confessato come la terribile alluvione dell’Emilia Romagna che hanno vissuto insieme è stata da collante per la coppia. “Se fossi stata qui con una persona con cui non vado d’accordo, sarebbe stata dura” – ha ammesso Sonia, mentre Alberto senza remore ha ammesso: “Io mi sono innamorato di te”.

Sonia e Alberto, la conoscenza a Matrimonio a Prima vista 2023

Il percorso di Sonia e Alberto a Matrimonio a Prima Vista 2023 è stato davvero bello ed intenso. Proprio il protagonista ha raccontato “Un bellissimo percorso che rivivrei anche domani. Sono arrivato al matrimonio molto agitato. È stato un percorso magnifico”. Anche Sonia durante la puntata finale ha raccontato: “Ero molto nervosa e agitata. Sono arrivata all’altare che sembravo una gallina urlante. Ho pianto tantissimo prima di arrivare lì, soprattutto quando ho visto il mio papà”.

Da parte di entrambi c’è stata sin da subito una fortissima curiosità che ha permesso ai due sconosciuti di approfondire al meglio la loro conoscenza. Durante l’avventura, i due hanno dovuto superare anche qualche ostacolo tra cui il carattere e le manie di controllo di Sonia. “Ho una mania del controllo molto forte che ho dovuto mitigare. Nessuno mi aveva mai chiesto perché fossi così mentre lui se ne è accorto. Mi ha aiutato tanto” – ha detto lei. Oggi Sonia e Alberto proseguono la loro relazione fuori dal programma.











