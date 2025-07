Sonia e Alessio, arriva il momento del falò a Temptation Island 2025: il confronto non scioglie i dubbi del fidanzato. La reazione di lei

A Temptation Island è arrivato il momento per Sonia e Alessio del tanto atteso falò, prima rifiutato da lui e dopo il ribaltamento di fronte (che ha visto l’uscita di Alessio e la permanenza di Sonia) da lei. Alessio, dopo qualche giorno, ha chiesto un nuovo falò, che Sonia questa volta ha deciso di accettare, consapevole di non poter più rimandare. In apertura di dialogo, Alessio spiega come mai abbia mentito sulla motivazione presentata quando ha deciso di prendere parte a Temptation Island. “Io non so se Sonia l’ho mai amata” ha spiegato Alessio appena arrivato nel villaggio: a Sonia aveva però detto altro. Il motivo? “Se ti avessi detto la verità, tu non saresti voluta venire a Temptation Island” spiega Alessio.

Antonio, scenata di gelosia per Valentina a Temptation Island 2025: "Stronz*, voglio il falò"/ Poi la svolta

E ancora il fidanzato, nel corso del falò, aggiunge: “Io non so se la amo, perché se vivo con lei h24 non posso mettermi alla prova, non so cosa dire”. Dopo aver discusso a lungo, arriva il momento per Sonia e Alessio di dare una risposta: i due sceglieranno di uscire insieme dal programma oppure no? A quanto pare Alessio non è certo dei suoi sentimenti mentre Sonia è allibita dal comportamento del fidanzato, che non ha neppure chiesto scusa per le sue affermazioni.

Valerio fuorioso contro Sarah e il single Salvatore a Temptation Island 2025/ "Sono due persone banali!"

Sonia e Alessio, confronto shock al falò: “Non si è reso conto”

“Mi dispiace Sonia, mi dispiace tremendamente, ma non posso vivere con questo dubbio, non so se ti amo. Io esco da qui e vado a fare un percorso psicologico importante” promette Alessio salutando Sonia. I due, dunque, escono separati da Temptation Island 2025. Alessio sembra ancora piuttosto arrabbiato con la fidanzata per quel falò richiesto in anticipo che gli ha impedito di fare il suo percorso. Sonia, scioccata dal comportamento del suo ormai ex fidanzato, spiega: “Non so cosa dire, sono allibita. Non mi aspettavo tutta questa rabbia. Lui non si è reso conto della gravità delle cose che ha detto”. Dopo il falò, Filippo saluta la fidanzata con un tenero bacio, cercando di consolarla: “Sei una persona meravigliosa“, dice.