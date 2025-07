Si preannuncia una scoppiettante seconda puntata di Temptation Island 2025, con il vero e proprio mistero di cosa succederà alla coppia Sonia e Alessio, uscita – a dir poco – ammaccata dalla prima diretta della scorsa settimana e già protagonista di una novità storica per la trasmissione diretta da Filippo Bisciglia: proprio il conduttore ha, infatti, scelto di infrangere il regolamento per accontentare le fidanzate, permettendo all’avvocata di restare ancora nel villaggio riservato alle donne.

Partendo dal principio, è utile ricordare che l’avventura di Sonia e Alessio è iniziata con la confessione da parte di lui del fatto che “non so se la amo” e – addirittura – “se l’ho mai amata”, confessando ai fidanzati e alle telecamere che la loro relazione potrebbe essere legata solamente alla “gratitudine” che prova nei confronti della (ex?) compagna dato che proprio lei “mi ha dato un tetto [e] mi ha fatto diventare avvocato”.

Non solo, perché parlando alle spalle della sua Sonia durante la prima diretta di Temptation Island 2025, l’avvocato siciliano aveva anche spiegato che da tempo non proverebbe più alcun desiderio sessuale nei confronti della compagna, costruendosi “nella mente” scenari fittizi in cui intrattiene rapporti con altre donne e parlando addirittura di “desiderio viscerale“, per tutte – evidentemente – fuorché per Sonia.

Il futuro (incerto) di Sonia e Alessio a Temptation Island 2025: cosa succederà nella seconda puntata?

Naturalmente la parole di Alessio non sono passate inosservate e settimana scorsa Sonia si era detta “umiliata” e “devastata” dallo scoprire che “non mi ha mai amata”: immediata la richiesta di aprire un falò di confronto – il primo di questa stagione di Temptation Island -, prontamente rifiutata dallo stesso Alessio che è stato costretto (dicevamo prima) da regolamento a lasciare l’isola e il villaggio; mentre seppur anche la stessa Sonia se ne sarebbe dovuta andare, le sue nuove amiche sono riuscite a salvarle.

Resta, per ora, incerto il destino di Sonia e Alessio con la prima che questa sera ritroveremo nel villaggio delle fidanzate e il secondo che – probabilmente – è stato trasferito temporaneamente in isolamento per riflettere sul suo futuro a Temptation Island 2025: lo stesso Bisciglia ha già spoilerato che la loro storia “è tutt’altro che finita” e secondo Dagospia questa sera potrebbe chiedere il tanto atteso falò di confronto; mentre Deianira Marzano dal web ha scoperto che Sonia sarebbe – niente meno – incinta di Alessio.