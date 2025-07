La pagella di Sonia M e Alessio dopo la prima puntata di Temptation Island 2025: perché lei è oggi amatissima e lui criticato aspramente

Se c’è una coppia che su tutte ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island 2025 nel corso della prima puntata è quella composta da Sonia M. e Alessio. Lui 40 anni, lei 49, la loro differenza d’età si è vista più che nell’aspetto nei ragionamenti e comportamenti, che hanno sollevato tanti commenti, e spesso critiche, da parte dei telespettatori. Lui, dopo nemmeno 5 minuti nel villaggio, ha fatto un confessionale in cui ha ammesso che forse non ha mai veramente amato la compagna, di averle fatto la proposta di matrimonio soltanto “per gratitudine” e di fare pensieri a luci rosse quando vede un’altra donna che gli piace.

Ammissioni di fronte alle quali qualsiasi donna innamorata, che non ha interesse per la visibilità, e con un certo background oltre che con un buon tasso di dignità avrebbe convocato il fidanzato in questione per avere un faccia a faccia definitivo. D’altronde, le parole di Alessio sono apparse chiare a tutti: il sentimento per Sonia è chiaramente mancante, presupposto che rende inutile il proseguimento del percorso a Temptation Island.

Sonia M. e Alessio, top e flop assoluto della prima puntata di Temptation Island 2025: ecco perché

Così, Sonia ha convocato Alessio al falò di confronto immediato e lì quel poco di apparenza rimasta dell’avvocato è andata in frantumi, perché ciò che lo ha fatto sprofondare nel totale sconforto e in un fiume di lacrime non è stata la paura di poter perdere la sua compagna, bensì di dover mettere fine all’avventura che da anni sogna di fare: Temptation Island. Tant’è che rifiuta per ben due volte di andare al confronto, preferendo andare comunque via, indispettito, senza neppure parlare con la fidanzata. E mentre il suo sogno giunge al termine dopo poche ore, tra grandi lacrime e rammarico, lei torna al villaggio, su richiesta delle sue compagne d’avventure, perché in quelle ore ha preferito creare dei rapporti umani di spessore invece che buttarsi tra le braccia del primo tentatore arrivato. Un finale, per il web, giusto e degno, che ha proclamato Sonia M. già idolo di questa edizione e il suo ormai ex fidanzato Alessio un vero flop.