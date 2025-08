"Sonia e Alessio si lasceranno dopo Temptation Island 2025": Rosanna Siino la dama di Uomini e Donne non ha dubbi e lancia l'appello a Maria De Filippi

L’edizione appena conclusa di Temptation Island 2025 è stata la più vista di sempre, record di ascolti e di interazioni sui social e proprio tutti hanno commentato le vicende delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality dei sentimenti. E tra questi anche la dama di Uomini e Donne Rosanna Siino che sui social ha detto la sua sulla coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco di Temptation Island 2025, dopo una serie di alti e bassi e lui che aveva tranquillamente ammesso di non essere sicuro di amarla ma di stare con lei solo per riconoscenza prima lui l’ha lasciata salvo poi ritornare sui suoi passi e scusarsi. Ed a questo punto Sonia Mattalia, mettendo da parte orgoglio e dignità, ha deciso di dargli un’altra chance. Sonia e Alessio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025 ma per la dama di Uomini e Donne non è detta l’ultima parole.

Attraverso i suoi profili social, infatti, Rosanna Siino di Uomini e Donne ha commentato la coppia sostenendo che Sonia M e Alessio si lasceranno dopo Temptation Island 2025. “Finirà” ha ammesso schietta e senza alcun dubbi sui social e poi ha spiegato meglio il suo pensiero: “Io penso questo, lui ha trovato lei, lei lo ha aiutato e si è innamorata. Lui rimane, ma non si innamora di lei, si innamora dello status; Arriva questa grande opportunità di temptation che gli fa credere di potersi finalmente distaccare da lei, per visibilità, notorietà, crearsi un personaggio etc ..Lei, da donna innamorata chiede il falò. Lui, si arrabbia perché così lei gli ha levato la via di fuga e di dipendenza professionale. Infatti, se avete ben ascoltato le frasi che pronunciava prima del falò…ripeteva IO SONO QUA PER INSEGNARE QUALCOSA A VOI.” In molti condividono il pensiero della dama del trono over e solo in pochi cercano di difendere Alessio Loparco.

Sonia M nel Trono Over di Uomini e Donne? Rosanna Siino lancia l’appello a Maria De Filippi: “Prendila!”

Certa che Sonia M e Alessio si lasceranno dopo Temptation Island, Rosanna Siino di Uomini e Donne ha lanciato un appello a Maria De Filippi: “Sonia M. … ad U&D ……Maria De Filippi….. prendila subito 🙏🙏🙏🙏🙏.” Sonia Mattalia sarà nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne a settembre? Tutto è possibile qualora si lasciasse con Alessio Loparco ma nel frattempo le indiscrezioni su chi a settembre potrebbe approdare nel dating show di Canale5 si moltiplicano. Il pole come possibile tronista c’è Sarah Esposito dopo la fine della sua relazione con il fidanzato Valerio e un gesto di Raffaella Mennoia sembra confermalo. Si vocifera anche di un possibile trono per Rosario Guglielmi, tradito dalla fidanzata Lucia Ilardo, che ha conquistato i telespettatori non solo per la sua bellezza ma soprattutto per il suo carattere e la sua educazione e maturità. Infine nel parterre del Trono Over potrebbe arrivare Denise Rossi, con Marco Raffaelli è finita ma lei un mese dopo ha confessato di provare ancora dei sentimenti per lui dunque nulla è ancora certo…

