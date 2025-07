Sonia e Alessio tornano a Temptation Island 2025 nella settima puntata con un nuovo falò di confronto: cosa accadrà alla coppia

La penultima puntata di Temptation Island 2025 vedrà il ritorno di alcune delle coppie che hanno già lasciato il programma. Tra queste c’è quella composta dai due avvocati Sonia Mattalia e Alessio Loparco che, ricordiamo, hanno concluso la loro avventura nel villaggio separati. Prima, lui ha rifiutato il falò di confronto richiesto dalla fidanzata, poi l’avvocato è tornato ed è stato lui a chiedere un chiarimento con Sonia, che ha però rifiutato a sua volta. Pochi giorni dopo, Sonia ha accettato di incontrarlo ma le cose non sono cambiate: la rottura è stata confermata.

Eppure, le anticipazioni della settima puntata di Temptation Island 2025 ci svelano che Sonia e Alessio torneranno a confrontarsi ancora una volta in un nuovo falò di confronto. E no, non stiamo parlando del consueto incontro fatto un mese dopo le riprese di Temptation Island, ma di un confronto arrivato poco dopo l’ultimo andato in onda. Ma cosa succederà?

Sonia e Alessio protagonisti di un nuovo falò di confronto nella settima puntata di Temptation Island 2025: cosa accadrà

A spoilerarci cosa accadrà tra Sonia e Alessia nella settima puntata di Temptation Island 2025 è Dagospia, secondo cui i due avvocati avranno un confronto del tutto surreale, durante il quale Loparco tornerà ad accusare la sua ormai ex fidanzata. “Un secondo round nel quale lui ci tiene a ricordarle e a elencare tutti i motivi per cui ha deciso di mollarla. Un incontro surreale che si chiuderà con i due che continueranno a camminare su strade separate”, fa sapere la fonte, secondo la quale il pubblico del reality delle coppie assisterà, dunque, a una scena che farà molto discutere. È ancora Dagospia, d’altronde, a lanciare un altro scoop: Alessio, dopo Temptation, ha deciso di sospendersi dall’ordine degli avvocati. Una scelta che, forse, spiegherà proprio durante il nuovo falò di confronto.