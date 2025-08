Sonia e Alessio stanno ancora insieme dopo la fine di Temptation Island 2025? La coppia è stata avvistata: ecco come procede la storia

Sonia e Alessio hanno stabilito un vero e proprio record a Temptation Island, diventando la coppia che ha richiesto più falò nel corso della stessa edizione. I due protagonisti hanno vissuto un percorso inusuale, fatto di vari colpi di scena, come la chiamata al falò di confronto arrivata quasi subito da parte di Sonia. Colpa di dichiarazioni molto forti fatte da Alessio, arrivato a dichiarare che forse non l’ha mai amata.

Matteo Diamante svela il segreto di Temptation Island: "Perché piace così tanto"/ "Io non parteciperei mai"

A questo mancato falò di confronto e poi seguita la richiesta di un incontro da parte di Alessio, questa volta, e rifiutato da Sonia, fino a quando è stata lei a volerlo e lui ha accettato. I due, però, hanno concluso il loro percorso con una rottura. Passato qualche giorno, Sonia ha chiesto un nuovo falò di confronto che si è finalmente concluso con la riappacificazione. Poi, un mese dopo, la coppia ha confermato di stare insieme e di aver ritrovato la serenità. Ma cos’è successo dopo la fine della messa in onda di Temptation Island 2025? Sonia e Alessio stanno ancora insieme?

Sonia B incinta di Simone ma è crisi dopo Temptation Island 2025/ "Vivono nella stessa palazzina ma separati"

Sonia e Alessio, la storia continua dopo la fine di Temptation Island 2025: come sono stati paparazzati

A chiarirlo è un video che sta circolando su TikTok e che vede proprio protagonisti Alessio e Sonia. I due non solo stanno ancora insieme ma si mostrano affiatati e felici per le strade di Modena. La coppia si è infatti concessa una giornata di shopping e sono vari i passanti che li hanno riconosciuti, da qui anche il video che conferma che la loro storia procede senza intoppi. Un filmato che molti hanno commentato con piacere, dicendosi felici per loro, ma che altri avrebbero invece non voluto vedere. Secondo tanti telespettatori, Sonia non avrebbe dovuto dare una seconda chance ad Alessio, chiudendo invece definitivamente la storia.