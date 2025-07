Cos'è successo tra Sonia e Alessio dopo il falò di confronto a Temptation Island 2025? Ecco le ultime segnalazioni sulla coppia

Cos’è successo tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco dopo il falò di confronto a Temptation Island 2025? È questa la domanda che molti telespettatori si sono posti dopo la puntata andata in onda su Canale 5 la scorsa settimana. Dopo due settimane di attesa, finalmente i due avvocati hanno avuto modo di confrontarsi ma il loro percorso si è concluso in malo modo: un acceso scontro culminato con un addio. Ma cos’è successo dopo questo incontro? I due si sono rivisti o è finita davvero con Temptation? C’è stato, invece, un riavvicinamento?

A svelare quanto accaduto tra Sonia e Alessio dopo Temptation Island 2025 è una serie di segnalazioni e filmati sui due e, in particolare, su Loparco. Nel particolare, secondo quanto spoilerato da Deianira Marzano, i due sarebbero tornati insieme dopo l’accaduto. “I due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera. – si legge in una segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip sul suo profilo Instagram, nella quale si legge ancora – Sono un loro conterraneo e ho diversi amici del loro paese.”

Sonia e Alessio sono tornati insieme dopo il falò di confronto a Temptation Island 2025? Le segnalazioni

Ma non è finita: Alessio Loparco sarebbe stato avvistato da più persone in giro da solo, ma soltanto per una questione di contratto. Fino a quando il programma non è finito, la coppia, infatti, non può fare spoiler su quanto accaduto tra loro a telecamere spente. Alessio è stato d’altronde avvistato anche da un gruppo di ragazze, che lo hanno poi filmato e pubblicato il video sui social. In questo, ad Alessio viene chiesto di Sonia: “Com’è andata a finire? Non si sa?”. Al che lui ha risposto: “Nella vita si può sempre sistemare tutto. Poi l’importante è che vi sto simpatico“.