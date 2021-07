Sonia Ganassi, mezzosoprano/ “La vera passione della mia vita? Mia figlia Eleonora”

Chi è il mezzosoprano Sonia Ganassi?

Sonia Ganassi è la mezzosoprano protagonista dell’evento “La grande opere all’Arena di Verona” in onda martedì 27 luglio 2021 in prima serata su Rai3. La cantante, tra i mezzosoprani più famosi al mondo ha portato la sua splendida voce in giro per il mondo calcando i palcoscenici più importanti: dal Metropolitan di New York alla Royal Opera House-Covent Garden di Londra, dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro Real di Madrid. E ancora il Liceu di Barcellona fino al Bayerisches Staatsoper. Una carriera straordinaria che ha permesso alla Ganassi di lavorare con direttori d’orchestra importanti come Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Antonio Pappano, Daniel Barenboim.

Un successo tale che nel 1999 i critici musicali le hanno conferito il prestigioso Premio Abbiati. Intervistata da Opera Live Magazine, l’artista ha parlato della sua carriera e della sua voce: “mi ritengo una artista versatile. E’ vero che ho un repertorio molto vasto ma non direi che sono una artista di riferimento nel repertorio barocco e mozartiano, repertorio che ho soltanto sfiorato nella mia carriera, ma nel repertorio belcantista si, come pure ritengo la mia voce particolarmente adatta al repertorio francese”. La Ganassi ha poi parlato del suo debutto nel 2016 nella Cavalleria Rusticana di Mascagni: “è una precisa scelta artistica. Credo di poter mettere con ottimi risultati al servizio di questo repertorio tutto quello che ho imparato e maturato negli anni sia come artista che come donna. C’è anche una naturale evoluzione vocale, le agilità spericolate di certo Rossini come per esempio Barbiere e Cenerentola non fanno più per me e la mia voce mi chiede anche di essere usata con quella cavata e quel legato profondo e“grasso“che il repertorio verdiano richiede”.

Sonia Ganassi: “la mia gioia? Accompagnare mia figlia alla scoperta della vita”

Non solo mezzosoprano famosa in tutto il mondo, ma anche insegnante. Sonia Ganassi ha raccontato: “ho cominciato a dedicarmi più assiduamente all’insegnamento. Mi piace, mi diverte, mi riesce bene a detta dei miei allievi e anche ovviamente a parer mio. Riesco a comunicare esattamente ciò che voglio e questo non è affatto scontato in una didattica come quella del canto basata su sensazioni dove nulla si vede ma tutto si deve solo immaginare e ascoltare. Mi da inoltre una grande gioia comunicare ai giovani quello che ho imparato in 25 anni di carriera e lo faccio senza nessuna gelosia per i miei “segreti “.

Nella vita della Ganassi però c’è spazio non solo per la musica lirica e l’insegnamento, ma anche per tante altre passioni: “il mio primo amore è stata la storia dell’arte in particolare la pittura che forse è ancora la più grande delle mie passioni e questo lavoro sempre in giro per il mondo perlopiù in città d’arte mi ha dato l occasione di coltivarla appieno. Ma la vera passione della mia vita si chiama Eleonora ha quasi 8 anni ed è mia figlia. Quando sono a casa, la mia gioia è accompagnarla nella scoperta della vita facendo quante più cose possibili con lei”.



