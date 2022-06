Sonia, Laura, Nadia, chi sono le sorelle di Gabriel Garko/ Sono come due gocce d’acqua

Gabriel Garko e il rapporto con le sorelle Sonia, Laura e Nadia

Sonia, Laura, Nadia sono le tre sorelle di Gabriel Garko. L’attore sex symbol, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è nato dal matrimonio tra papà Claudio e sua madre Isabela Garchio. Un matrimonio felice quello dei genitori suggellato dalla nascita di quattro splendidi figli. Gabriel è stato il solo ed unico figlio maschio, visto che poi sono arrivate tre figlie femmine: Nadia, Sonia e Laura. Sin da bambino Gabriel si fa notare per il suo carattere deciso visto che le sorelle hanno rivelato che già a 9 mesi camminava spedito conquistando così il soprannome di Carnera come il pugile.

Gabriel Garko è fidanzato?/ La storia con Mattia Emme: ma quella foto con Ivan Gray..

Il rapporto tra Gabriel e le sorelle è sempre stato molto bello, ma tra tutte le sorelle una ha attirato l’attenzione del mondo del gossip. Si tratta di Laura Olivieri che assomiglia tantissimo al fratello. Laura, più piccola di sei anni rispetto a Gabriel, è davvero somigliante al fratello.

Chi sono le sorelle di Gabriel Garko: Sonia, Laura e Nadia

Ma chi sono Sonia, Nadia e Laura, le tre sorelle di Gabriel Garko? Di loro tre si conoscono davvero pochissime informazioni, fatta eccezione per Laura Olivieri che pur vivendo una vita lontano dal mondo dello spettacolo e dal clamore mediatico è balzata agli oneri della cronaca per la somiglianza con il fratello. Di professione make-up artist, Laura è una truccatrice professionista specializzata in trucco cinematografico oltre che d’ epoca. Tutte le sorelle dell’attore sono belle, ma Laura più di tutte somiglia al fratello.

Gabriel Garko, la denuncia choc:"Molestato diverse volte"/ "Per me era vietato essere omosessuale"

La loro presenza è stata fondamentale nella vita dell’attore che nella sua autobiografia ha raccontato un momento davvero difficile della sua vita. “Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo ‘normale’ agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità” – ha raccontato l’attore parlando delle molestie subite all’età di 17 anni.

Claudio e Isabella, chi sono genitori Gabriel Garko/ "Non mi hanno mai giudicato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA