Sonia Lorenzin smentisce flirt con cantante Ludwig/ “Tutto falso, la verità…”

Ormai da giorni si parla della vita privata della bella Sonia Lorenzini ma, a quanto pare, l’ex vippona del Grande Fratello Vip 2020 non è felicemente fidanzata come in molti volevano far credere. In particolare, la bella protagonista del reality è stata al centro del gossip per via di un presunto flirt con il dj e cantante Ludwig proprio per via di una storia pubblicata da lei e in cui si vedeva lui che accarezzava la gamba di lei. Inutile dire che in quel momento è esploso il gossip parlando di una nuova relazione per lei che, quindi era finalmente pronta a mettere da parte il suo vecchio amore di cui aveva parlato anche in casa, Federico Piccinato. In realtà non è così e a intervenire sulla questione è stata la diretta interessata che aveva subito spazzato via le voci su un suo flirt.

Sonia Lorenzin smentisce flirt con cantante Ludwig

Sonia Lorenzini intervistata da Giornalettismo, ha dichiarato: “Non stiamo insieme. Tutto falso”. Non contenta è andata oltre spiegando in che modo ha conosciuto il giovane e come è capitato che si ritrovassero insieme. La Vippona ha spiegato che spesso, a causa della partecipazione al live del Grande Fratello vip 2020, è costretta a fermarsi a Roma, dove viene ospitata da Giacomo Urtis ed è proprio da lui che ha incontrato e conosciuto il giovane e poi rilancia: “Abbiamo fatto una stories insieme ed è partito il gossip. Ma non c’è niente di vero e di reale”. Poi rilancia spiegando ai fan che quando si innamorerà sarà la prima a dirlo ai suoi fan tramite social.



