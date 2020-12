Sonia Lorenzini/ Al GF VIP 5 ritroverà Tommaso Zorzi: nuovi scontri in arrivo?

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. La ex tronista di Uomini e Donne è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia durante la puntata di venerdì 11 dicembre 2020. Una grandissima occasione per la ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 poi promossa a tronista e subito dopo ad influencer. La Lorenzin nella casa troverà Tommaso Zorzi con cui in passato ha avuto diversi scontri – confronti sui social. Zorzi, infatti, l’ha più volta pizzicata come quando parlando di lei ha scritto: “non mi saluta perché io faccio delle rubriche in cui prendo in giro… Mi ricorso che aveva fatto una stories, durante la settimana della moda, tirandosela come se gli stilisti non iniziassero le sfilate se non arriva Sonia Lorenzini…Che è costretta, poverina, a cambiarsi in macchina durante la settimana della moda… e tra l’altro aveva capelli che erano tre giorni che non se li lavava!”. Non solo, Zorzi parlando anche del gossip su un possibile tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis proprio con la Lorenzin disse: “se è vero il gossip che riguarda il tradimento di Andrea e Sonia quando stava con Giulia? Guarda, a me risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come persona che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Lei non era fidanzata ai tempi, ma lui fidanzatissimo”.

Sonia Lorenzini: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 2020

Sonia Lorenzini si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per aver partecipato al programma “Uomini e Donne”. La Lorenzin è stata prima corteggiatrice e poi tronista uscendo dal programma con Emanuele Muati. Intervistata da Uomini e Donne Magazine ha ricordato così quell’esperienza televisiva: “quando ci ripenso, la ricordo in generale come un’esperienza belIissima. Mi ha regalato emozioni che altrove non sarei mai riuscita a provare così intensamente. Mi ha permesso di mettermi in gioco e di crescere come persona. ll ricordo più bello è probabilmente quello legato al giorno in cui mi é stato proposta il trono. Mi arrivò questa comunicazione in maniera totalmente inaspettata: dopo i tre mesi passati come corteggiatrice, dove ci avevo messo anima e cuore, fu come una possibilità di riscatto”. La storia con Emanuele Mauti non è finita bene, ma la ex tronista ha precisato: “ognuno ha preso la sua strada. Al di là di quello che possa pensare, io gli auguro tutto il bene del mondo. È un bravo ragazzo ma eravamo troppo distanti e diversi a livello caratteriale”.



