Sonia Lorenzini/ “Avevo rabbia per Tommaso Zorzi, mi ha snobbato ma…” (GF Vip)

Sonia Lorenzini ha avuto un ingresso piuttosto tumultuoso nella Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di pochi giorni dalla sua entrata con annesso scontro con Tommaso Zorzi, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è ritrovata a confidarsi con la sua nuova compagna di avventura, Dayane Mello. Distese sul pavimento le due giovani si sono scambiate pareri e confidenze e proprio la Lorenzini ha ammesso, parlando di se stessa: “Pensavo di entrare forte, invece sono arrivata fragile, carica, in ansia”. Fortunatamente dopo poco Sonia è riuscita ad ambientarsi alla perfezione ed a sciogliersi sempre di più. “Non ho più il magone, il groppo in gola”, ha rivelato più serena l’influencer anche se l’idea di rivedersi in puntata questa sera non sembra affatto renderla felice. Pensando proprio a quello che l’attende nel corso del nuovo appuntamento, Sonia ha commentato: “Mi scuserò per i toni troppo forti, però non voglio snaturami”. Il riferimento è proprio al suo ingresso carichissimo di rabbia nei confronti di Tommaso.

“Obiettivamente io avevo una sorta di rabbia nei suoi confronti perchè so solo io come mi sono sentita davanti a certe cose”, ha ammesso a Dayane, rivelandole di essere stata già vittima in passato di duri attacchi. Ciò che più ha fatto del male alla Lorenzini dell’atteggiamento di Zorzi sarebbe stato proprio un tono di snobbismo nei suoi confronti: “Ma il fatto che lui sia così con me non vuol dire che lui sia così con tutti ma quel che ho sempre percepito da lui è sempre stato una sorta di non accettazione della mia persona o uno snobbare ciò che sono”, ha concluso.

SONIA LORENZINI E L’ANTIPATIA PER TOMMASO ZORZI

Il peggio con Tommaso Zorzi sembra ormai essere passato. Sonia Lorenzini ha compreso, con sua sorpresa, di essere certamente forte ma anche molto fragile e sta lavorando proprio su questo aspetto del suo carattere. Nel frattempo, complici le richieste del Grande Fratello Vip, l’influencer si è aperta ed ha avuto modo di esprimere – come il resto delle new entry – il suo parere sul conto degli altri concorrenti del reality. L’ex volto di Uomini e Donne ha quindi rivelato chi sono secondo lei i Vipponi meno sexy, più invisibili e più antipatici attualmente nella Casa.

Ovviamente per lei il più antipatico non poteva che essere proprio l’influencer 25enne milanese, “perchè di certo, se in passato ha utilizzato dell’ironia nei miei confronti, io non l’ho colta”. Parole che le hanno fatto guadagnare un applauso da parte degli altri presenti. In merito al Vip più invisibile è stato Pierpaolo Pretelli “perchè non ci siamo molto cag*ati”. Infine, il meno sexy della Casa per Sonia è stato Andrea Zelletta “perchè è un amico”, dunque non riesce a vederlo con occhi diversi.



