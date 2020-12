Sonia Lorenzini flirt con Mario Ermito?/ “Dato due di picche, non basta essere belli”

Sonia Lorenzini nelle passate ore è tornata a parlare della sua conoscenza con la new entry Mario Ermito. La giovane influencer nelle passate ore si è confidata con la sua nuova amica Dayane Mello in sauna svelando una conoscenza puramente “epistolare” con Mario. Dopo le indiscrezioni di Giornalettismo.com che nei giorni scorsi aveva svelato le chat tra i due gieffini, ecco che arriva la conferma da parte della stessa Lorenzini. “Era la prima volta che un ragazzo mi mostrava attenzioni”, ha svelato Sonia, ammettendo di essersi trovata inizialmente anche bene a parlare con lui per messaggio. “Solo che io ero molto concentrata su di me perchè ho bisogno di ritrovarmi come donna, come persona, caratterialmente”, ha proseguito la Lorenzini. La conoscenza “virtuale” con Ermito sarebbe avvenuta nei mesi scorsi, come sottolineato dall’influencer che ha soddisfatto la curiosità della modella brasiliana mettendo in fila l’intera cronologia. Dopo essere tornata single lo scorso maggio, a luglio ha fatto un viaggio e mentre lei era via lui le avrebbe scritto.

Dayane però si domanda come mai, dopo il presunto scambio di messaggi, adesso Mario farebbe con lei il prezioso. “Lui ogni tanto lancia la battutina”, ha svelato Sonia spiegando di essersi sentiti fino allo scorso ottobre. Tuttavia non ha negato alcuni dubbi sul modo in cui il giovane attore abbia tentato di corteggiarla: “Ma se mi inviti a uscire poi quando entri qua il tuo modo di corteggiarmi è versare l’olio nella camomilla?”.

SONIA LORENZINI E IL COMMENTO SU MARIO ERMITO

Da Mario Ermito, probabilmente Sonia Lorenzini si aspettava decisamente altro, come fatto intendere alla nuova amica Dayane Mello. “Da un uomo che mi interessa – e non è questo il caso – mi aspettavo un modo di corteggiare diverso”, ha ammesso l’influencer senza peli sulla lingua. Lei non si considera libera mentalmente al punto da continuare a parlare continuamente del suo ex ma l’attuale approccio del gieffino non le provoca alcun interesse particolare: “Poi se uno scrive a una sui social magari scrive anche ad altre”, ha proseguito Sonia con il suo ragionamento all’amica. Un atteggiamento che ha ammesso di aver avuto anche lei in passato ma adesso preferisce non considerarlo restando coerente con il “due di picche” già dato al ragazzo: “Non gli ho mai chiesto io di vederci, se avessi voluto scendere a Roma per incontrarlo lo avrei fatto”, ha continuato, non avendole provocato alcun brivido. Alla domanda di Dayane sul perchè del mancato interesse, la Lorenzini ha chiosato saggiamente: “Perchè non basta essere belli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA