Sonia Lorenzini, lite furibonda con Tommaso Zorzi “Hai rotto i cog*ioni”/ Al GF Vip..

A Sonia Lorenzini sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per scatenare il caos e discutere furiosamente con Tommaso Zorzi, reo di aver fatto dei video ironici su di lei, di averla presa in giro e di non averla successivamente salutata durante un evento. Dopo la puntata con Alfonso Signorini, Zorzi ha cercato di mettere fine alle antipatie passate per poter avere una convivenza pacifica. Il tentativo, però, è stato inutile e tra i due è esplosa una lite furibonda. “Hai detto che sono arrivata direttamente dal circo. Non cadere dal pero come l’altra volta quando hai fatto finta di non conoscermi. Io non sono nessuno, ma tu tanto meno. Sei tu che mi menzioni nelle tue storie”, ha sbottato l’ex tronista di Uomini e Donne. Zorzi non è rimasto in silenzio e ha prontamente replicato: “Ma guarda che sei tu che sei venuta a rompere i cog*ioni. Io vado avanti grazie a Sonia Lorenzini”.

SONIA LORENZINI E TOMMASO ZORZI, GUERRA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Guerra in corso tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini che, nei prossimi giorni, durante la convivenza al Grande Fratello Vip 2020, potrebbero tornare a scontrarsi. All’ex tronista di Uomini e Donne non sono piaciuti alcuni gesti di Zorzi a cui ha confessato senza peli sulla lingua tutto ciò che pensa. “Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o […] Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?”, ha tuonato l’ex tronista provocando la dura reazione di Zorzi. “Io ti ho nominato una volta otto mesi fa. Non girare la frittata perchè se ho fatto quel gesto avrò avuto i miei motivi. Non mi salutare, non mi cag*are”, ha concluso Zorzi prima di sfogarsi con Stefania Orlando che lo ha esortato a non perdere la calma.

