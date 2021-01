Sonia Lorenzini “Pierpaolo Pretelli mente”/ “Con Giulia o con Elisabetta Gregoraci..”

Sonia Lorenzini, intervistata da Comingsoon.it, torna a parlare dei suoi ex inquilini e, in particolare, del cambiamento continuo di Pierpaolo Pretelli in tema di sentimenti e di donne. Anche lei, proprio come il pubblico del Grande Fratello Vip 2020, continua a far notare che non è possibile cambiare così idea in poco tempo passando da Elisabetta Gregoraci (definita “il suo Grande Fratello”) all’ex Ariadna Romero (solo per averla vista qualche minuto fuori dalla casa) e finendo a Giulia Salemi (con la quale adesso parla di futuro e di “portarla a casa per essere solo loro due”). Allora qual è la verità e chi è il vero Pierpaolo Pretelli? Tutti se lo chiedono ma lui nella casa continua a dire di essere sè stesso con Giulia Salemi e quindi felice rinnegando quello che era prima quando flirtava con Elisabetta Gregoraci.

Sonia Lorenzini “Pierpaolo Pretelli mente”

Sonia Lorenzini però non ci sta e così rilancia accusando Pierpaolo Pretelli di mentire, di averlo fatto in passato o di farlo ora con Giulia Salemi: “Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell’interesse di Giulia che di Pier.. Lui l’ho visto prima piangere e disperarsi per Elisabetta, poi pensare alla sua ex Ariadna e poi avvicinarsi a Giulia…una persona che definisce Elisabetta il suo Grande Fratello non può cambiare idea in così poco tempo. O ha finto prima o finge ora! C’è qualcosa che non mi torna”. Sicuramente le parole di Sonia Lorenzini sono quelle che racchiudono un po’ il pensiero di tutti noi a casa, ci sarà modo e tempo di capire la verità?



