Sonia Lorenzini bersagliata dalle critiche per il suo cambiamento estetico

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne, ha di recente raccontato e ricordato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi ai microfoni del podcast Non un altro ca**o di podcast. Tuttavia, tra i commenti sotto il video social, sono spuntate numerose critiche legate soprattutto al suo aspetto estetico. “Sonia per me era una delle più belle, si è trasformata“, “ha completamente cambiato faccia“, “ah ma qui abbiamo proprio cambiato connotati“, si legge tra i commenti negativi di alcuni utenti visibilmente spiazzati dal suo cambiamento estetico.

L’ex tronista non ci ha però pensato due volte a rispondere per le rime alle critiche. E così si è difesa dagli attacchi ricevuti pubblicando sul suo profilo Instagram un video e, a corredo, un lungo messaggio di replica: “Mi guardo allo specchio e vedo sempre me. Non la me di ieri, né quella di domani. Solo me. Con la mia storia incisa sulla pelle, con gli anni che mi hanno insegnato a guardarmi senza chiedere il permesso agli altri“.

Sonia Lorenzini, replica alle critiche su Instagram: “Vi nascondete dietro un commento“

Nel messaggio condiviso su Instagram, Sonia Lorenzini ha evidenziato diverse critiche ricevute sul web sottolineando soprattutto la mancanza di solidarietà femminile: “C’è chi si ostina a dirmi che sono “peggiorata”. Che “ero meglio prima”. Donne, soprattutto. Donne che dovrebbero sapere quanto fa male un giudizio buttato lì come una pietra. Ma io vi chiedo: meglio prima per chi? Per chi mi vuole imprigionata in un’estetica che non mi appartiene più? Per chi crede che il valore di una donna sia un fermo immagine e non un percorso?“.

L’ex tronista, a seguire, ha spiegato: “Io sono sempre io. Il mio volto cambia, ma la mia essenza resta. E se invecchiare vi spaventa, se il tempo che passa vi fa sentire più piccole invece che più grandi, forse non è la mia faccia a darvi fastidio. Forse è il fatto che io non ho paura di mostrarmi per quella che sono, mentre voi ancora vi nascondete dietro un commento. Non si è più belle rimpicciolendo un’altra donna. Non si è più forti spezzando l’autostima di qualcun’altra. Le parole pesano, scavano, e spesso lasciano segni più profondi delle rughe“.