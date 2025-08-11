Sonia Lorenzini, polemica social: l’ex GF Vip paragona il lavoro da influencer a un “mostro invisibile” e scatena una bufera online.

Sonia Lorenzin si è sfogata sui social rispetto al suo lavoro da influencer. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è trattenuta e ha fatto uno sproloquio che ha generato numerose polemiche online, anche tra i suoi fan. Secondo lei, il lavoro di creator digitale non le permette di staccare mai e la fa sentire costantemente connessa, stancandola molto. Sonia Lorenzini si è detta molto stanca, e secondo molti si è rivelata una delusione, andando a smontare quello che oggi è un lavoro che molti invidiano.

“Oggi è stata una giornata pesante. Quelle in cui si accumula tutto: lavoro, testa, stanchezza. Quelle in cui ti chiedi se chi ti sta intorno capisce davvero cosa fai“, ha detto Sonia Lorenzini ai suoi fan, ribadendo che quello dell’influencer non è solo un lavoro dove si fanno delle foto o si creano dei video, ma è una professione che richiede tanto tempo e spesso si devono gestire progetti diversi tutti assieme. “Restare connessi anche quando vorresti staccare, reinventarti ogni giorno in un posto come il social sempre più competitivo e molto spesso superficiale“.

Sonia Lorenzini: “Il mostro è invisibile agli occhi…“

“Investire tempo senza sapere se tornerà davvero qualcosa indietro. È un lavoro come molti altri, alcuni moooolto faticosi a livello fisico senza dubbio“, ha detto Sonia Lorenzini, “Il mostro alle volte troppo spesso invisibile agli occhi di chi non lo conosce“. L’influencer ed ex volto del Grande Fratello ha generato parecchia rabbia tra i fan, soprattutto nei confronti di coloro che fanno un lavoro pesante e meno remunerativo. Tanti hanno ritenuto le sue parole decisamente esagerate rispetto alla realtà, ma bisogna considerare che la sensibilità è diversa per tutti. Voi cosa ne pensate?