Sonia Lorenzini squalificata dal Grande Fratello Vip?/ Una domanda mette a rischio…

Sono bastati pochi giorni a Sonia Lorenzini per conquistare la scena al Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver discusso pesantamente con Tommaso Zorzi con cui, pare aver raggiunto un compromesso per una convivenza pacifica, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare per una domanda indiscreta rivolta a Filippo Nardi. Il regolamente del reality vieta ai concorrenti che sono entrati nella casa dopo l’inizio del di parlare di ciò che è accaduto fuori dando informazioni esclusive. Tuttavia, nelle scorse ore, la Lorenzini ha rivolto una domanda a Filippo Nardi che potrebbe rappresentare una violazione del regolamente. Sonia, infatti, ha chiesto delucidazioni a Filippo sui rumors che sono circolati su Elisabetta Gregoraci scatenando la reazione del web.

LA DOMANDA DI SONIA LORENZINI A FILIPPO NARDI

Cosa ha chiesto Sonia Lorenzini a Filippo Nardi al punto da poter aver messo in pericolo la propria permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020? “Vorrei sapere da Filippo Nardi con sincerità se quello che era uscito con Elisabetta prima della casa fosse farina del suo sacco”, è stata la domanda di Sonia. Filippo, infastidito dalla domanda dell’ex tronista, senza rispondere, ha ribadito di non voler parlare di determinate cose. “Di certi argomenti io non parlo. Questo è uno di quegli argomenti che io non commento. Lo trovo di cattivissimo gusto”, sono state le parole di Nardi. Cosa accadrà, dunque, a Sonia? Subirà un provvedimento disciplinare? Sull’argomento potrebbe pronunciarsi Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 2020.

