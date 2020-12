Sonia Lorenzini squalificata per commento choc su violenza Adua del Vesco?/ “Calca la mano…”

ADUA DEL VESCO E SONIA LORENZINI: TENSIONE NELLA CASA. IL GF VIP INTERVIENE?

Non si respira affatto un’atmosfera natalizia nella casa del Grande Fratello Vip, complice quanto accaduto nelle scorse ore con protagonista Sonia Lorenzini, e indirettamente, Adua Del Vesco. Nelle scorse ore Adua Del Vesco è tornata a trattare un argomento molto delicato, ovvero, la violenza sessuale subita quando aveva appena 12 anni, parlando con Samantha De Grenet. Nella sua chiacchierata con la showgirl ha ricordato come avesse avuto difficoltà all’epoca a raccontare quanto accadutole ai famigliari, un momento decisamente toccante, ancor di più in un periodo di festività come è il Natale, che spesso e volentieri regala momenti di magia ad altri di malinconia.

Fatto sta che mentre Adua stava parlando con Samantha, in un’altra stanza, come scrivono su “Gossip e Tv”, si trovavano sul divano Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis. I due, commentando le rivelazioni dell’attrice non hanno mostrato molto tatto, dicendo: “Si sente sempre in difficoltà – le parole della web influencer ex di Uomini e Donne, con tanto di risata – su tutto quello che succede ci carica la mano, tanto“. A quel punto Urtis ha replicato: “Solo quello può fare”, aggiungendo che la messinese non ha alcuna personalità, come “confermato” anche dalla Lorenzini.

SONIA LORENZINI, IL WEB CHIEDE LA SQUALIFICA!

Ovviamente il dialogo non è passato inosservato al sempre attento popolo della rete, che indignato per quanto detto da Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis nei confronti di Adua Del Vesco, hanno chiesto a gran voce la squalifica dell’ex di UeD. E’ così divenuto virale nel giro di pochi minuti l’hashtag #fuorisonia, a sottolineare la poca sensibilità nei confronti della stessa concorrente del Grande Fratello Vip. Vedremo se nella puntata di domani, 28 dicembre 2020, il Gf Vip prenderà dei provvedimenti, sottostando al volere del pubblico, o meno. Sia Sonia quanto Samantha De Grenet, le ultime due entrate nella casa del reality show di Canale 5, si sono messe immediatamente sotto i riflettori, scombussolando i già delicati equilibri del programma, e facendosi nemico il pubblico.



