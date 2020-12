Sonia Lorenzini/ Zorzi si scusa ma lei pensa alla famiglia e al fratello Matteo

Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, discussione terminata con le scuse, saranno sincere?

Sonia Lorenzini continua a scuotere l’anima e la mente dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2020. Sin da quando è entrata la concorrente ed ex tronista ha avuto modo di dire la sua sui concorrenti della casa e, soprattutto, Tommaso Zorzi. I due hanno molto discusso per qualcosa che è successo fuori dalla casa e che avrebbe colpito la dignità delle donne ovvero il modo in cui l’influencer ha commentato la foto della Lorenzini mimando il vomito. La discussione tra i due è finita visto che Tommaso Zorzi si è scusato per le parole che ha usato contro di lei in passato ma la tronista non ci crede molto e ne ha parlato anche con Andrea Zelletta che, visto che conosce entrambi, ha deciso di non prendere posizione in questa storia e dire la sua convinto però che Zorzi sia sincero nelle sue esternazioni. Nelle ultime ore anche Samantha De Grenet ha un po’ perso la pazienza con lei e tutto per via della prova di ballo necessarie per il budget per la spesa, le due riusciranno a trovare un accordo?

Sonia Lorenzini ha qualcosa da dire sulla sua famiglia e sul fratello Matteo, ha sbagliato con loro?

Dall’altro lato, Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare della sua famiglia e delle parole non dette che adesso pesano come macigni. In particolare, la giovane spiega: “Ho sempre dovuto comportarmi in un certo modo per non dare del dispiacere ai miei. Fosse stato per mia madre non avrei potuto lavorare in TV. È iperprotettiva, ma poi la vita ci ha allontanate lo stesso”. La Lorenzini sembra inconsolabile e pronta ad assumersi le colpe di tutto come se non avesse fatto abbastanza per loro dopo che i suoi genitori si sono tolti tutto per darlo ai figli. Proprio parlando di famiglia e di figli ecco venire a galla anche qualche dettaglio sul fratello Matteo e rivelando il suo dispiacere per non aver potuto festeggiare il compleanno del fratello Matteo: “Ho avuto un momento giù, abbiamo un rapporto particolare io e lui”. Siamo sicuri che ci sarà ancora molto altro da dire.



