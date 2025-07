Dopo la rottura con Alessio a Temptation Island 2025, Sonia M potrebbe essere la nuova protagonista di Uomini e Donne: arriva la proposta

Sonia M è la protagonista indiscussa della prima puntata di Temptation Island 2025 e forse potrebbe esserlo anche della prossima edizione di Uomini e Donne. Arrivata in coppia col fidanzato Alessio, l’avvocato non ha fatto mistero di partecipare al programma per volontà del compagno, che trova il loro rapporto ormai spento, privo di quel brio e di quella passione che invece dovrebbe avere. La donna ha perciò accettato di mettersi in gioco e dare un’altra chance alla loro relazione, inconsapevole dei veri sentimenti di Alessio. Pochi minuti dopo la separazione del villaggio, lui ha infatti ammesso che probabilmente non l’ha mai amata, senza nascondere di fare spesso fantasie a luci rosse su altre donne.

Ciro Petrone spietato con Alessio di Temptation Island 2025/ "Della fidanzata Sonia non gli importa nulla"

Inevitabile la risposta di Sonia M. a queste dichiarazioni: il falò di confronto immediato per un chiarimento faccia a faccia. Peccato che Alessio si sia tirato indietro, lasciando il villaggio senza neppure degnare di una parola la compagna. E se lui è andato via, lei è tornata al villaggio dalle fidanzate, per loro esplicita richiesta.

Temptation Island 2025, quali coppie stanno ancora insieme dopo il reality?/ Spuntano le segnalazioni

Sonia M. sarà la prossima Gemma Galgani? Il pubblico la vuole a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025

Pare, però, che non sia finita qui e che nella prossima puntata di Temptation Island possa esserci il confronto fatidico tra Sonia M. e Alessio. E mentre corrono le indiscrezioni sulla coppia, c’è chi lancia una proposta proprio alla redazione di Temptation e Uomini e Donne: che Sonia sia la prossima Gemma Galgani. Sono tanti i commenti sul web di telespettatori che chiedono a gran voce che Sonia sia una nuova aggiunta al Trono Over del dating show di Maria De Filippi a partire da settembre. D’altronde, sono molti gli esempi di protagonisti di Temptation che sono saliti sul trono dopo la rottura nel programma (ultime Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino), e non è detto che questa volta Maria De Filippi offra invece una seduta nel parterre delle dame proprio a Sonia M.

Giulia Duranti distrugge Alessio di Temptation Island 2025: "Incommentabile"/ "Andato lì solo per visibilità"