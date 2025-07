Sonia M di Temptation Island 2025 è davvero in dolce attesa o si tratta solo di una trovata pubblicitaria? L'ultima segnalazione insinua il dubbio

C’è un mistero che aleggia su Temptation Island 2025. Da settimane, ormai, si vocifera che una delle fidanzate di questa nuova edizione abbia scoperto di essere incinta proprio durante il suo percorso nel villaggio. Alcune voci hanno poi portato a galla che ad aspettare un figlio sarebbe Sonia M., la fidanzata di Alessio che attende ora il falò di confronto. Secondo le segnalazioni arrivate finora, Sonia annuncerà la lieta notizia proprio durante l’attesissimo incontro col compagno, in TV; ma sarà davvero così?

Una domanda che nasce spontanea rispetto ad un nuovo avvistamento della protagonista di Temptation Island 2025. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, e da lei poi pubblicata attraverso il suo profilo Instagram, svela infatti che Sonia è stata avvistata in un luogo pubblico e la sua forma fisica svelerebbe chiaramente se è incinta oppure no.

Temptation Island 2025, Sonia M è incinta? Nuova segnalazione sulla fidanzata

“Ieri nel centro commerciale della mia città ho visto Sonia M di Temptation Island. Lei abita in provincia, quindi sono certa fosse lei… – si legge nella segnalazione, che prosegue dunque parlando dell’aspetto della donna – bellissima e molto elegante, super magra… non credo proprio sia incinta“. Ventre, dunque, piatto per la protagonista di Temptation Island 2025, che non sembrerebbe nascondere una gravidanza. Una segnalazione che la stessa Deianira ha poi commentato in modo pungente: “Se così fosse, a questo punto mi sembra chiaro che sia stata soltanto una manovra pubblicitaria”. Detto questo, scopriremo soltanto nella puntata di Temptation Island del 17 luglio, durante la quale è previsto il falò di confronto tra Sonia e Alessio, se lei è effettivamente in dolce attesa oppure si è davvero trattato di una semplice indiscrezione fake.