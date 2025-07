Sonia M di Temptation Island 2025 elogiata da una famosa ex dama di Uomini e Donne: attacco all'ex fidanzato Alessio Loparco

Il percorso di Sonia M e Alessio si è concluso alla fine della terza puntata di Temptation Island 2025, con un falò di confronto che non è stato risolutivo per la coppia. I due hanno avuto un acceso botta e risposta che si è però concluso con una rottura, forse, definitiva. Lui proprio non ha mandato giù che lei non gli abbia fatto portare avanti il percorso nel villaggio, il che ha portato Sonia e Alessio a dirsi addio. Bisognerà capire cosa è accaduto dopo il loro addio al programma, fatto sta che, intanto, questo amaro finale ha sollevato moltissimi commenti, anche da parte di volti noti dello spettacolo e non solo.

Anche alcuni protagonisti di Uomini e Donne hanno detto la loro su Temptation Island 2025, e non stiamo parlando soltanto di Gemma Galgani. Nelle ultime ore c’è stata anche un’altra ex dama del trono Over a far sentire la sua opinione. Parliamo di Rosanna Siino, dama di Uomini e Donne che, in un’intervista con Opinionista Social, ha difeso Sonia M. criticando apertamente il suo ormai ex fidanzato.

Rosanna Siino di Uomini e Donne elogia Sonia M. di Temptation Island 2025 e critica Alessio

“Sonia M ha tutta la mia ammirazione. – ha esordito Rosanna, spendendo poi per la donna parole di grande stima – è una donna bellissima, intelligente, centrata e credo meriti un uomo davvero all’altezza.” Diverse, invece, quelle di Rosanna Siino per Alessio Loparco, del quale ha detto: “Lui, invece, per quel poco che mi conoscete, con me sarebbe durato meno di un minuto. Ci sono persone che non si rendono conto di quanto l’egoismo possa ferire e certe ferite non le vedi subito ma lasciano il segno”. Opinione, d’altronde, condivisa anche da molti utenti del web che hanno guardato con attenzione il percorso della coppia a Temptation Island 2025.