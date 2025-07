Temptation Island 2025, Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tornati insieme dopo il reality? Spuntano indizi, rumor e strani messaggi social

Sonia M. e Alessio di Temptation Island 2025 si sono lasciati o sono tornati insieme dopo il reality?

Sonia Mattalia ed Alessio Loparco sono stati la coppia che ha catalizzato l’attenzione della prima puntata di Temptation Island 2025. Entrambi avvocati, pugliese, 48 anni lei e 39 lui durante le presentazioni hanno ammesso di voler partecipare al programma perché dopo otto anni di relazione qualcosa di era spento ed appiattito e soprattutto lei aveva iniziato a dubitare sulla lealtà lui. Ed infatti dopo solo due giorni dall’inizio dell’avventura Alessio si era lasciato andare a confessioni choc che hanno spinto la donna a chiedere il falò di confronto immediato. A Temptation Island 2025 Alessio ha confessato le reali motivazioni per cui ha deciso di partecipare al reality.

L’uomo ha ammesso di temere di non essere innamorato della sua donna anzi di non averla mai amata ma di stare con lei solo per gratitudine perché lei lo ha mantenuto negli studi, lo ha aiutato ad intraprendere la professione di avvocato e dunque per lei prova dell’affetto e della gratitudine ma non dell’amore. A queste parole Sonia ha richiesto il falò di confronto immediato, falò a cui l’uomo tra scenate, urla e scatti d’ira non si è presentato mettendo fine alla loro relazione. Entrambi sono usciti dal programma ma a Sonia Mattalia Filippo Bisciglia ha chiesto se volesse restare nel programma come consigliera delle altre fidanzate e lei ha accettato. Dunque Sonia M. ed Alessio di Temptation Island 2025 si sono lasciati ma è davvero finita?

Temptation Island 2025: Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tornati insieme? Spuntano indizi e retroscena

Sonia M. ed Alessio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025? In queste ore il sito di Fanpage riporta degli indizi sui social molto ambigui e contraddittori che lasciano presupporre che nonostante la brusca rottura nel reality forse i due sono ritornati insieme. Risulta singolare, infatti, il fatto che lei nonostante tutto continui a seguirlo sui social, spunta infatti tra i suoi follower di Instagram mentre invece lui ha smesso di seguirla. Ed i messaggi che i due si scambiavano fino a pochi mesi fa sembrano tratteggiarli in modo diverso da come sono apparsi nel reality. Ad alimentare il fatto che tra i due non sia ancora finita c’è anche l’anticipazioni fornita da Filippo Bisciglia sul finire della scorsa puntata secondo cui ci sarebbero stati dei colpi di scena. Frase molto generica che si potrebbe interpretare in tanti modi, alcuni ipotizzano che nelle prossime puntate di Temptation Island 2025 ci sarà il falò di confronto tra Sonia M. ed Alessio.