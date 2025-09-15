Sonia M. e Alessio dopo Temptation Island 2025 sono pronti a fare il grande passo? Le voci di matrimonio sono sempre più insistenti

Ha tenuto banco per settimane, la storia tra Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025 per via dell’assurdità di lui nell’esprimere i suoi concetti, il tono di voce impostato, il fatto che abbia detto in modo disperato che lui il programma se lo era studiato nei minimi dettagli e che la sua fidanzata gli stesse rovinando tutti i piani. Non si con tanto i falò di confronto che hanno avuto prima di arrivare alla soluzione finale.

Alla fine la coppia in questione ha deciso di darsi una seconda chance e stando alle ultime segnalazioni sembra che lui abbia deciso di fare sul serio, impegnandosi a rispettare una promessa che le aveva fatto nei mesi passati ovvero il matrimonio. Che siano pronti a veder sbocciare i proverbiali fiori d’arancio?

Temptation Island 2025: Alessio e Sonia M. sono pronti per il matrimonio?

Ebbene sì, stando alle indiscrezioni che circolano su Temptation Island 2025 e poi… e poi… Alessio Loparco e Sonia Mattalia sarebbero pronti al grande passo ovvero al matrimonio. Infatti Denianira Marzano ha raccolto la segnalazione di un utente che ha confidato che lui starebbe facendo la cresima per poi potersi sposare in chiesa con la sua fidanzata.

Ma è uscito fuori anche che entrambi si sarebbero cancellati dall’ordine degli avvocati e abbiano anche messo in vendita lo studio per dedicarsi al mondo dello spettacolo in maniera totale. Intanto i genitori di lui sono preoccupati perché non sentirebbero più il figlio da sette mesi e gli avrebbero fatto un appello accorato raccolto dal magazine Oggi.