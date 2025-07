Ogni anno c’è una coppia di Temptation Island che fa impazzire il popolo del web e nell’edizione attuale c’è quella composta da Sonia M. e Alessio che hanno fatto chiacchierare non tanto per la loro differenza d’età, ma per quello che lui ha detto in un attimo di sincerità, stravolgendo quella che dovrebbe essere la sua dolce metà.

Nella prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, l’avvocatessa ha deciso di chiedere un falò di confronto quando il suo fidanzato ha ammesso di avere pensieri a luci rossi su ogni donna che lo colpisce. Lei, distrutta, non ci ha pensato due volte e dopo alcune parole da parte delle sue colleghe c’è stata la richiesta già alla prima puntata.

Temptation Island: Filippo Bisciglia ha annunciato novità per Sonia M. e Alessio

Quando Sonia M. ha richiesto il falò di confronto con il suo fidanzato Alessio, quest’ultimo è letteralmente impazzito dando un’immagine di sé di cui potrebbe pentirsi andando avanti anche considerando la sua professione. Ha pianto, non voleva neanche farsi vedere, e quando tutti i suoi compagni d’avventura gli si sono assiepati accanto se n’è uscito dicendo che lui il programma se l’è studiato tutto nella testa.

Ma quindi c’è stato il falò di confronto tra Sonia M. e Alessio? No perché lui si è rifiutato. Prima volta nella storia di Temptation Island lui se n’è andato mentre lei è rimasta nel villaggio delle fidanzate. Ma alla fine della prima puntata Filippo Bisciglia ha annunciato che non è finita qui con loro e che ci saranno presto delle novità: che siano tornati assieme? Nel corso della nuova puntata, Sonia e Alessio torneranno protagonisti perché “il loro percorso è ben altro che finito”, ha annunciato Filippo Bisciglia. Il che preannuncia colpi di scena.

