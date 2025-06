Sonia M. e Alessio sono la prima coppia di Temptation Island 2025! Annuncio ufficiale promette scintille

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2025 il viaggio nei sentimenti di sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e che vede al timone Filippo Bisciglia. E proprio in questi minuti è stata annunciata la prima coppia di Temptation Island 2025: Sonia M, e Alessio. Nel video di presentazione postata sui profili social del reality si scopre chi è la coppia, la loro storia d’amore e perché hanno deciso di partecipare al programma. A chiamare la redazione è stato Alessio che ha definito il loro rapporto ‘turbolento’, mentre la fidanzata Sonia M. gli ha fatto eco dicendo che anche lei avrebbe voluto chiamare la redazione perché non si sente più amata dal suo compagno.

Sonia M. e Alessio sono la prima coppia di Temptation Island 2025. Alessio è un avvocato di 36 anni, è stato lui a scrivere per partecipare al programma perché crede che la sua storia d’amore è già giunta al capolinea, il rapporto è turbolento e le giornate quotidiane sono un mix di emozioni negative che lo fanno soffrire. Sonia M. è più grande di lui, ha 48 anni ed anche lei di professione è un avvocato, nella breve clip di presentazione ha ammesso che anche per lei ci sono dei problemi, degli atteggiamenti del suo uomo la fanno sentire trascurata fino a dubitare del suo amore nei suoi confronti. I due riusciranno a ritrovare la scintilla nel reality?

Sonia M e Alessio sono la prima coppia di Temptation Island 2025 ed hanno deciso di partecipare perché il loro rapporto è in piena crisi. Durante la breve clip introduttiva Sonia ha ammesso che già in passato ha vissuto una relazione tossica in cui si è sentita usata e non vuole commettere le stesso errore. Insomma i due già dall’inizio sembrano promettere scintille. I motori si stanno scaldando in vista della nuova edizione del ‘viaggio nei sentimenti’ la prima puntata di Temptation Island 2025 è prevista per giovedì 3 luglio 2025 sempre in prima serata su Canale5, secondo le ultime indiscrezioni ci saranno anche delle coppie vip e se ne vedranno delle belle.

