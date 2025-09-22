Alessio e Sonia M. sono pronti alle nozze: nel corso dello speciale di Temptation Island 2025 arriva la proposta di matrimonio

Finalmente la seconda e attesa puntata di Temptation Island 2025 e poi… e poi… dove si scoprirà il futuro delle altre coppie che non sono state prese in esame nella prima puntata andata in onda la scorsa settimana. Ci si concentrerà di nuovo, dopo svariati falò di confronto, sulla coppia composta da Sonia M. e Alessio che se ne sono dette di tutti i colori per poi decidere di riprovarci insieme una volta finito il programma.

Temptation Island 2025, nuovi colpi di scena per Valerio, Sarah e Ary/ Com'è finita tra loro

Un colpo di scena è avvenuto ultimamente quando il pubblico è venuto a conoscenza che lui starebbe preparandosi per fare la cresima. Come mai prendere un sacramento in età così tarda quando in realtà lo si fa quando si va ancora a scuola insieme ai compagni? Perché “si devono sposare” come ha svelato Deianira Marzano.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 22 settembre/ Diretta e coppie: annuncio bomba per Sonia B e Simone

Temptation Island 2025: proposta di matrimonio per Sonia M. e Alessio

Ebbene sì, sembra proprio che nella puntata di stasera di Temptation Island 2025 e poi… e poi… ci sarà una proposta di matrimonio che vedrà coinvolti Alessio e Sonia M. E pensare che era proprio lui ad aver confessato durante il programma di aver fatto inizialmente una proposta alla fidanzata solo gratitudine. Il pubblico, comunque, non vede l’ora che sia stasera per assistere a questo colpo di scena.

Intanto secondo alcune fonti si dice che i due abbiano deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati al fine di concentrarsi sul mondo dello spettacolo, che però difficilmente se li ricorderà dopo la fine della puntata in onda stasera, dove si scoprirà come hanno trascorso la stagione estiva.

Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: dai tradimenti al matrimonio/ Grande sorpresa per le nozze