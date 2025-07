Sonia M. e Alessio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025: ennesimo colpo di scena, cos'è successo un meso dopo il reality

Sonia e Alessio a Temptation Island 2025: colpo di scena Un mese dopo

La maratona di Temptation Island 2025 con tre serate consecutive nel viaggio dei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sta per giungere al termine e dalle anticipazioni Temptation Island 2025 Un mese dopo si scopre che la coppia che regalerà l’ennesimo colpo di scena è quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. I due sono stati al centro dell’attenzione sin dall’inizio, dopo soli due giorni dallo sbarco nel villaggio dei fidanzati Alessio ha fatto una confessione choc su Sonia rivelando di non essere sicuro di amarla, di non averla mai amata ma di stare con lei, e addirittura averle fatto la proposta di matrimonio, solo per riconoscenza.

Sentendo quelle parole Sonia M. ferita nell’orgoglio e nella dignità aveva richiesto il falò di confronto immediato e quando il suo fidanzato Alessio non si è presentato ha deciso di lasciare il programma costringendo Loparco a lasciare anche lui il reality. Però c’è stato il primo colpo di scena: Sonia, su richiesta delle altre fidanzate, è rimasta nel villaggio per fare da consigliera. A questo punto è stato il suo fidanzato Alessio ha chiedere un primo falò di confronto alla quale lei ha rifiutato di partecipare convincendosi solo alla terza richiesta. Finalmente avviene il tanto atteso falò di confronto con Alessio che decide di uscire separato. Nella puntata di ieri, tuttavia, c’è stato il colpo di scena: questa volta è stata lei a chiedere il falò di confronto per chiedere al suo ex di darle una seconda possibilità ma il risultato è stato lo stesso: Sonia M. e Alessio si sono lasciati a Temptation Island 2025. Tuttavia un mese dopo ci sarà il colpo di scena.

Sonia e Alessio sono tornati insieme a Temptation Island 2025: nuovo ribaltone per la coppia

Nella puntata di questa sera dalle anticipazioni Temptation Island 2025 secondo quanto riportato da Dagospia ci sarà un colpo di scena clamoroso per Sonia M. e Alessio. Nella puntata di questa sera, giovedì 31 luglio 2025, si scoprirà cosa è successo alla coppia Un mese dopo le registrazioni e ci sarà una nuova inaspettata svolta. Dopo l’ennesimo confronto i due hanno deciso di riprovare a stare insieme. Sonia M e Alessio annunceranno di essere ritornati insieme e non è tutto stanno a quanto riporta il noto ci sono altri dettagli. Pare infatti che l’avvocato 39enne è ritornato a vivere a casa di Sonia e della madre di lei. Insomma convive con la suocera. Colpo di scena inaspettato, dunque, per una delle coppie più caratteristica di questa edizione ma scoprire i dettagli di ciò che è successo è necessario rivedere la puntata di questa sera.