Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025: falò di confronto con colpo di scena choc: lui spiazza, non si scusa e la lascia? Come finisce per la coppia

Temptation Island 2025 non smette di regalare colpi di scena ed emozioni forti e la coppia protagonista assoluta di questa edizione è sicuramente quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco e lo sarà anche della terza puntata in onda questa sera, giovedì 17 luglio 2025. Entrambi avvocati, 48 anni lei e 39 lui, hanno deciso di partecipare per mettere alla prova il loro amore dopo 8 anni di relazione perché c’era poco sintonia e molta distanza. Tuttavia una volta sbarcato nel villaggio dei fidanzati Alessio si è lasciato andare a confessioni scioccanti che hanno messo in crisi Sonia: “Non credo di amarla e forse le ho fatto la proposta di matrimonio solo per riconoscenza, perché mi ha aiutato con gli studi e con il lavoro.”

Scossa e sconvolta da tali dichiarazioni, Sonia M. ha chiesto il falò di confronto immediato con Alessio a Temptation Island 2025. Tuttavia l’avvocato che si è ‘studiato questo programma nel cervello’ non si è presentato, ha rifiutato dicendo di preferire restare nel villaggio a riflettere con gli altri fidanzati e le single. Tuttavia Sonia ha deciso di lasciare il programma senza un confronto ed anche lui ha dovuto abbandonare il reality ed il villaggio ma c’è stato il colpo di scena: Sonia M. è rimasta a Temptation Island 2025 come consigliera delle altre ragazze. Si giunge così alla seconda puntata in cui i ruoli si ribaltano completamente questa volta è Alessio a chiedere il falò di confronto con Sonia M. che rifiuta: “Ah quindi non viene? E che si fa? Che devo fare? Ma io dove aspetto e rifletto? In hotel? A soffrire, giustamente.”

Temptation Island 2025, falò di confronto per Sonia M. e Alessio con colpo di scena: lui spiazza e la lascia

Si giunge cosi alla 3a puntata di questa sera di Temptation Island 2025 e le anticipazioni svelano un colpo di scena clamoroso. Secondo lo spoiler fornito da Dagospia, finalmente ci sarà il falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. A proporlo questa volta sarà il 39enne ma chi si aspetta un uomo pentito e amareggiato pronto a chiedere scusa rimarrà sorpreso. Alessio proverà a giustificare le sue dichiarazioni e le sminuirà dicendo di ‘non aver fatto nulla di grave’ e non è tutto perché dopo essersi dimostrato freddo e distante prenderà una drastica decisione: chiuderà la relazione con Sonia senza mezzi termini. Secondo alcuni tutto il risentimento dell’uomo sarà dovuto al fatto che la donna gli ha negato la possibilità di divertirsi nel villaggio delle fidanzate. Stando alle anticipazioni choc, dunque, finalmente ci sarà il falò di confronto tra Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025 al termine del quale i due si lasceranno.