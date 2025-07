Temptation Island 2025: Sonia M. e Alessio tornano nelle prossime puntate? Filippo Bisciglia insinua il dubbio: "Li rivedremo? Secondo me si"

La terza puntata di Temptation Island 2025 si è conclusa con il falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Il loro percorso è stato il più travagliato di tutte le coppie e come anticipato da Dagospia oggi finalmente c’è stato il confronto finale ricco di colpi di scena e soprese. Chi si aspettava un Alessio pentito e rammaricato per le frasi dette alla fidanzata (che non è certo se la ama ancora o se gli ha chiesto di sposarlo solo per gratitudine) si deve ricredere.

Durante il falò di confronto di Sonia e Alessio quest’ultimo ha accusato la 48enne di non avergli permesso di mettersi in gioco, mettersi alla prova e capire se realmente provava dei sentimenti per lei. L’ha accusata di averlo frainteso e di non comprendere che con il passare degli anni i sentimenti possono cambiare. “Sei troppo aggressivo” è stata la timida replica di Sonia M. durante il confronto. Alla fine Filippo ha fatto la domanda di rito ad Alessio: “Vuoi uscire insieme a Sonia?” e la risposta è stato un sonoro ‘No’. Dunque Sonia M. ed Alessio si sono lasciati a Temptation Island 2025 ma è davvero finita o nelle prossime puntate ci sarà il colpo di scena?

Terminato il falò di confronto a Temptation Island 2025 Sonia M. si è detta delusa e amareggiata per come è finita. Ma è davvero finita? Durante la scena finale, infatti, mentre il 39enne andava da una parte e la 48enne dall’altra Filippo Bisciglia si è lasciato scappare una frase sibillina che insinua il dubbio: “Li rivedremo? Secondo me si” Dunque torneranno nelle prossime puntate? Per il momento non è dato sapere con certezza se ci sarà un colpo di scena, quel che è certo tuttavia che sicuramente di Alessio e di Sonia M (la quale da giorni è al centro di rumor circa una possibile gravidanza) ne sentiremo parlare ancora.