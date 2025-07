Il vero colpo di scena di Temptation Island 2025 potrebbe essere regalato dalla coppia Sonia M. e Alessio, fidanzati da otto anni e che, sin dalla prima puntata, hanno dato vita ad emozioni forti. Lei, dopo aver scoperto i tanti dubbi sentimentali di Alessio e la scelta di quest’ultimo di chiederle di sposarlo per gratitudine, ha capito di dover mettere immediatamente un punto alla situazione chiedendo il falò di confronto immediato. Punto che, in realtà, non è stato messo prima per la scelta di lui di non presentarsi al falò e poi per la decisione di lei di fare la stessa cosa di fronte alla richiesta del falò di Alessio, arrivata nel corso della seconda puntata.

I colpi di scena per Alessio e Sonia M., tuttavia, non sono ancora finiti. Il video che svela gli spoiler della terza puntata, infatti, annuncia un colpo di scena per la coppia che arriverà nella terza puntata. In attesa di scoprire cosa accadrà, sul web, continuano a circolare rumors su una presunta gravidanza di Sonia.

Sonia M. e Alessio: indiscrezione sulla gravidanza della fidanzata di Temptation Island 2025

Durante la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2025, Deianira Marzano ha pubblicato i messaggi di alcune segnalazioni ricevute in cui si svela la presunta gravidanza di Sonia Mattalia. “Le è incinta”, ha scritto una follower all’esperta di gossip che ha così risposto – “Infatti avevano anticipato che una coppia si accorgeva di essere in dolce attesa durante il programma”.

Successivamente, ha pubblicato il messaggio di un’altra segnalazione ricevuta in cui si legge: “Sonia è veramente incinta e lo diranno in puntata. Non si sa se lo diranno stasera (ieri, ndr) oppure la prossima puntata. Fonte sicura al 100%”, si legge. Il colpo di scena, dunque, riguarderà l’annuncio della gravidanza di Sonia Mattalia?

