Sonia M ha chiesto un nuovo falò di confronto ad Alessio a Temptation Island 2025 per chiedergli di tornare insieme: lui ha rifiutato

Sonia M e Alessio sono tornati per la quarta volta al falò di confronto Temptation Island 2025, anche se delle quattro richieste solo due sono andate in porto, e la seconda è finita come la prima: con un rifiuto. Sonia ha infatti chiesto alla produzione di poter tornare per avere un confronto definitivo con il suo ormai ex fidanzato, con la volontà di scusarsi con lui, appianare le divergenze e chiedergli di tornare a casa insieme.

“Io ci ho tenuto a rivederti perché mi è dispiaciuto tantissimo vederti pieno di rabbia, rancore e delusione. Io sono qui per poter di nuovo riconoscere la persona che ho amato per 8 anni: sei dolce, sei buono, sei sincero.”, ha esordito Sonia nel nuovo faccia a faccia con Alessio. Così ha continuato, spiegando la volontà di mettere da parte l’orgoglio per ritrovare ciò che di bello c’era nel loro rapporto: “Nonostante sia stata ferita dalle tue parole pesanti, ho cercati di andare oltre e capire cosa c’era nel tuo cuore, andando oltre.”

Sonia M vuole tornare insieme ad Alessio dopo Temptation Island 2025 ma lui rifiuta: “Ho bisogno di staccarmi da te”

Sonia M. ha quindi ammesso di aver compreso di aver agito di istinto, senza pensare al fatto di mettere la parola fine, e in modo prematuro, al loro percorso a Temptation Island 2025: “Quindi sono qui per chiederti di mettere da parte la rabbia e di guardarci come ci guardavamo a casa, quando c’eravamo solo io e te. Ti chiedo di darci un’altra chance.”, è stata la richiesta della donna.

Richiesta di fronte alla quale Alessio ha risposto un no deciso ma non definitivo, dandone le motivazioni: “Io per darti una risposta ho bisogno di staccarmi da te per capire se sento la tua mancanza. Temptation mi serviva per questo, non per trovare la 20enne da corteggiare. Mi serviva anche per fare un percorso… Io torno a casa da solo, ho bisogno di questo che ti ho detto altrimenti non capisco cosa c’è nel mio cuore e nella mia testa.” Sapremo nell’ultima puntata qual è sarà il finale per questa discussa coppia.

