Sonia Marra, scomparsa dal 2006/ Bimba vide “uomo incappucciato” a casa sua?

La vicenda della sparizione di Sonia Marra, studentessa universitaria scomparsa da Perugia il 16 novembre 2006, è stata affrontata nuovamente a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di venerdì 20 maggio 2022. In studio era presente la sorella Anna, che ha esordito dicendo: “In quegli anni c’erano scandali continui nel capoluogo umbro. Proprio quell’anno fu arrestato un sacerdote per cocaina e spaccio, insieme a un suo collaboratore. Per il caso di mia sorella, le indagini furono troppo lente e le ricerche assurde: la famiglia della scomparsa dovrebbe sapere come vengono fatte”.

Maria Carla, la mamma di una bambina che avrebbe visto un uomo vestito di nero entrare nella casa di Sonia Marra la sera della sparizione, ha parlato ai microfoni del programma Rai: “Io ero fuori, ero al lavoro. A un certo punto mia figlia Giorgia (che all’epoca dei fatti aveva 12 anni, ndr) mi ha detto di avere visto un uomo tutto incappucciato sulle scale. Lei stava aspettando il ritorno del papà a casa e ha osservato questo uomo che cercava di entrare nella casa di Sonia. Ha aperto la porta con le chiavi, poi con una luce azzurra è andato verso sinistro. Forse era rasato, aveva un cappello nero di lana, un giubbotto bomber e un cappuccio. Era abbastanza robusto, piazzatello”.

SONIA MARRA, LA MADRE DELLA BAMBINA CHE VIDE UN UOMO ENTRARE A CASA DELLA RAGAZZA: “IO SENTII…”

Sempre a “Storie Italiane”, la signora Maria Carla ha rivelato che già prima di quell’episodio, al pomeriggio, mentre scendeva le scale aveva “sentito due persone che stavano parlando. Erano un uomo e una donna, probabilmente lei era Sonia Marra”.

Suor Roberta, una religiosa che conobbe e lavorò con Sonia, ha riferito quanto segue all’inviato Edoardo Lucarelli: “Avevamo un rapporto molto buono, io e lei. Era una ragazza deliziosa, molto seria, molto affidabile. Nell’ultimo mese lei era cambiata, era chiaro che fosse impegnata emotivamente. Lei ha negato per vario tempo, poi ha fatto capire che invece qualcuno c’era, senza voler dire il nome di questa persona. Poi, alla fine mi disse che teneva una gravidanza. Io le dissi di fare il test immediatamente e di aggiornarmi, in quanto le volevo stare vicina. Era trepidante”. Pare poi che la stessa suora, in un’intervista non mandata in onda per mancanza di tempo, abbia aggiunto che, successivamente, Sonia Marra avesse scoperto di non essere incinta e di avere accolto con delusione quella notizia.

