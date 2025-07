Sonia Mattalia nel Trono Over di Uomini e Donne a settembre? Alessio Loparco sogna il GF: si sono lasciati di nuovo dopo Temptation Island 2025?

Ieri, 30 luglio, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, che ha registrato ancora una volta numeri da record, superando il 30% di share. Tra i momenti più seguiti della serata, ha spiccato senza dubbio il secondo falò di confronto tra Sonia M. e Alessio. Dopo essere usciti separati dal programma alcune settimane fa, è stata Sonia a chiedere un nuovo incontro con l’ex fidanzato, ammettendo di volerlo perdonare e di essere pronta a tornare a casa insieme. A sorpresa, però, è stato Alessio a dire di no.

Difatti, ha dichiarato di voler stare da solo, sentendo il bisogno di riflettere sulla loro storia e capire se, con il tempo, sentirà davvero la mancanza di Sonia. A quel punto, gli spettatori sono rimasti spiazzati e ora non vedono l’ora di seguire l’ultima puntata del programma, in onda questa sera, per scoprire se Sonia e Alessio siano tornati insieme oppure se la loro storia sia definitivamente giunta al capolinea anche se stando alle ultime indiscrezioni potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nella puntata di questa sera: Sonia e Alessio sono tornati insieme? Nel frattempo, però, pare ci siano altri progetti televisivi per entrambi.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, Sonia M. potrebbe partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne, siedendosi ufficialmente nel parterre femminile del Trono Over. D’altro canto, invece, pare che Alessio stia cercando di entrare nella Casa più spiata d’Italia, dato che uno dei suoi sogni sarebbe quello di diventare un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. “Alessio ormai si è montato la testa, pensa davvero di finire al GF. Peccato che quando vedrà Sonia a Uomini e Donne Over e capirà che lui non farà nulla, sarà già troppo tardi”, si legge nelle storie di Deianira. Sarà davvero così? Chissà… in realtà prima di poter ipotizzare con certezza se Sonia Mattalia sarà nel Trono Over di Uomini e Donne a settembre, mentre Alessio Loparco sogna il Grande Fratello occorre vedere se tra i due avvocati pugliesi ci sarà di nuovo l’ennessima rottura