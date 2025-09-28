Sonia Mattalia e Alessio Loparco stanno ancora insieme dopo Temptation Island ma, per ora, non si parla di matrimonio per la coppia: ecco perché

Delle sette coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2025, solo due stanno oggi ancora insieme. Una di queste è quella di Sonia Mattalia e Alessio Loparco, sulla quale, in realtà, pochi avrebbero scommesso, almeno vedendo il loro percorso nel reality. Eppure, nell’ultima puntata dello speciale del reality, Sonia e Alessio sono tornati insieme e si sono detti più innamorati che mai.

La coppia ha d’altronde vissuto momenti molto complicati, ma l’estate è servita loro per ritrovarsi. A Filippo Bisciglia non hanno fatto mistero di aver trovato una via giusta per dare nuovo slancio alla loro storia d’amore: “Volevamo ricominciare da lì, costruire da zero dei ricordi positivi. Abbiamo tracciato una linea e abbiamo creato un rapporto diverso. Ci stiamo riscoprendo”, hanno raccontato alle telecamere di Temptation Island 2025.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco, niente matrimonio per la coppia di Temptation Island: i progetti per il futuro

E così, ricominciando da zero e facendo del sorriso e della leggerezza il motto della loro relazione, Sonia e Alessio si sono riavvicinati e innamorati nuovamente, forse anche più di prima. Ora, però, hanno deciso di andarci piano, un passo dopo l’altro, è per questo motivo che la proposta di matrimonio, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane, non è ancora arrivata da parte dell’ormai ex avvocato. Sonia e Alessio vogliono ora riscoprirsi, partendo proprio dal dialogo che per tanto tempo è mancato nella coppia. Solo quando ci saranno delle nuove basi forti, si potrà procedere al passo più importante. Per ora, d’altronde, per la coppia ci sono anche nuovi progetti di vita e di lavoro. Entrambi hanno deciso di abbandonare la professione di avvocato, e chissà, forse per intraprendere un progetto di coppia o, ancora, per tentare la strada dello spettacolo.