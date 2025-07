Sonia Mattalia spiazza i fan: ecco com’era prima di Temptation Island: ritocchini sospetti e uno scatto con Alessio che fa discutere. Si è rifatta il viso?

Sonia Mattalia è stata la protagonista assoluta di questa edizione di Temptation Island 2025. Già dalla prima puntata andata in onda ieri sera giovedì 3 luglio, l’avvocatessa è diventata popolare sul web, amatissima per il suo carattere pacato ma soprattutto per essere stata fin troppo paziente con Alessio, fidanzato che invece appena entrato nel villaggio dei fidanzati ha dichiarato di non averla mai amata. Ebbene, dopo otto anni la loro relazione è sfumata dopo che Sonia Mattalia ha deciso di richiedere subito il falò di confronto al fine di lasciare il compagno.

Una volta finita la puntata, però, il web si è riempito di tante foto delle coppie di Temptation Island 2025 tra cui quella di Alessio e Sonia Mattalia prima di entrare ufficialmente nel programma. Tra queste anche un immagine di Sonia Mattalia che ha scatenato molti commenti tra i fan del reality di Filippo Bisciglia, i quali hanno subito pensato ai ritocchini. Davvero la fidanzata di Alessio sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica? Andiamo a vedere la foto che vi lasciamo qui sotto.

Temptation Island 2025, Sonia Mattalia si è rifatta il viso? Forse è colpa del trucco

Lo scatto risale al 2017, quindi è passato senza dubbio qualche anno da quando Sonia Mattalia è entrata in questa edizione di Temptation Island 2025. Se alessio pare ancora uguale, Sonia sembra avere i connotati un po’ diversi, specialmente il naso e il mento. Guardando più attentamente, però, sembra che a giocare un ruolo importante sia il trucco di Sonia che la valorizza molto poco, così come un eccessivo fondotinta e il colore dei capelli leggermente diverso da quello che abbiamo visto nel programma.