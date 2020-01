Sonia Mosca/ Video, che magnifica Whitney Houston! (Finale All Together Now)

Sonia Mosca ha emozionato il pubblico di All Together Now e non solo quando è riuscita a diventare finalista con la canzone I love the lord, he heard my cry di Whitney Houston. La stabiese è già considerata dai concittadini come la vera Regina di questa seconda edizione e la performance che le ha permesso di ricevere il titolo di finalista non può che confermare le sue doti canore. Il suo volto tra l’altro non è del tutto sconosciuto ai telespettatori, visto che la Mosca ha seguito la strada della musica presentandosi anche alla corte di X Factor undici anni fa. Anche in quell’occasione era riuscita a stregare i quattro giudici del talent, ma i Bootcamp le erano stati fatali. Per sua fortuna però, l’anno successivo è entrata nel cast dello show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. I suoi acuti invece hanno convinto del tutto il Muro del programma di Michelle Hunziker: 100 punti netti e senza dubbi. “Per come ti vedo, tu devi avere una voce pazzesca”, ha commentato senza mezzi termini un entusiasta Cristiano Malgioglio, ancora prima di ascoltare la sua esibizione e solo grazie al suo ingresso in studio. “L’ansia sale insieme all’emozione. Ora più che mai ho bisogno del vostro sostegno”, dice invece Sonia sui social, chiedendo l’aiuto dei propri ammiratori in un momento così cruciale della sua esperienza televisiva. Clicca qui per guardare il video di Sonia Mosca.

Sonia Mosca, Finale All Togheter Now: Il mondo è mio il duetto con Gregorio Rega

Occhi puntati su Sonia Mosca, una delle prime finaliste di All Together Now che ha colpito la giuria con un’unica esibizione. La scorsa settimana l’abbiamo vista al fianco di Gregorio Rega sulle note di Il mondo è mio, un duetto che non ha fatto altro che confermare il successo ottenuto dalla stabiese fino ad ora. Le emozioni non sono mancate e forse le porterà persino fortuna aver duettato con il vincitore della prima edizione del programma. Ad inizio dicembre abbiamo invece scoperto qualcosa di più sulla cantante, prima di scoprire di aver ottenuto un posto nella finale: “Ho iniziato a cantare all’età di 3 anni, anche se non mi ricordo perchè ero troppo piccina. Mia mamma dice sempre che ho iniziato prima a cantare e poi a parlare. Per me questo palco è una grossa sfida, perchè la musica mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. Ho dovuto imparare a credere in me stessa quando ho perso tutte le speranze e oggi sono qui per dimostrarvi il mio coraggio”. Parole che forse si riferiscono alle tante occasioni mancate in tv, anche se sui social la vediamo vincente, sul palco e persino come insegnante. Si propone infatti come vocal coach di canto moderno da oltre un anno, grazie all’Associazione Culturale Musicale Disco Inferno di Salerno.

