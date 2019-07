SONIA ONELLI DI TEMPTATION ISLAND/ Chi è la bionda che ha conquistato Arcangelo

Sonia Onelli è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island 2019. La ragazza si è fatta notare nel villaggio dei fidanzati per una particolare complicità con Arcangelo Bianco, il fidato di Nunzia Sansone. Una complicità tale che ha spinto il ragazzo napoletano a scambiarsi un bacio con la bella ballerina che ha scatenato l’ira della fidanzata e l’immediato falò di confronto. Del resto come resistere alla bellissima Sonia? La sua forma fisica impeccabile, complice il lavoro da ballerina, le hanno permesso di fare breccia nel cuore del fidanzato Arcangelo e non solo.

Chi è Sonia Onelli

Classe 1990, Sonia Onelli è nata a Latina e sin da piccola ha coltivato una grandissima passione per la danza. Una passione ereditata dalla madre di professione ballerina. Oggi è una ballerina e coreografa, ma in passato ha avuto diverse esperienze lavorative in importanti teatri italiani come l’Opera di Roma e La Scala di Milano. Non solo, ha avuto esperienze anche all’estero presso l’Academie de danse di Montecarlo e a Broadway a New York dove ha studiato regia teatrale. La Onelli è stata anche direttrice del balletto della Città di Latina e ha ideato un nuovo metodo di danza, in collaborazione con Emanuela Pagliei, che combina il tradizionale ballo italiano con Neon Performing Arts. Una forma di danza inedita che ha avuto occasione e possibilità di sperimentare a Londra dove ha lavorato diverso tempo riuscendo anche ad aprire una propria accademia.

Sonia Onelli: danza e tv

Una vita dedita alla danza per Sonia Onelli che quest’anno è approdata nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2019 riscontrando un grandissimo successo. Non è la prima esperienza televisiva per Sonia che in passato ha già lavorato come ballerina in diversi programmi di successo sia per le reti Rai che Mediaset. Inoltre ha lavorato anche come attrice ricoprendo piccoli ruoli in “Le porte del destino”, “Il libro magico”, “Teenager”, “C’era una volta” e nel cortometraggio “Io valgo” dedicato al delicato tema del femminicidio e presentato al Festival di Latina. Sulla sua vita privata si conosce davvero poco; in passato è stata legata a Edoardo Eraclio, un ingegnere edile. Oggi la ballerina è single.



