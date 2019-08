Sonia Pattarino “con Ivan non è finita”/ “Incomprensioni dopo Uomini e Donne”

Sonia Pattarino rompe il silenzio sulla presunta crisi con Ivan Gonzalez di Uomini e Donne. La coppia è nata in tv durante il Trono Classico di Uomini e Donne e da allora non si sono più separati. A distanza di pochi mesi dalla scelta però qualcosa sembra essere cambiato all’interno della coppia; ad accorgere che tra i due fosse calato il gelo sono stati i fan che hanno riempito di domande il profilo Instagram della ex corteggiatrice che ha deciso di svuotare il sacco e raccontare cosa sta succedendo tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne. Sonia ha così pubblicato una serie di Instagram Stories rispondendo ai fan, ma anche ai detrattori che l’hanno accusata di pensare solo ai social. Ecco cosa ha detto la ex corteggiatrice.

Sonia Pattarino su Instagram: “non vivo solo di social, ma…”

“Innanzitutto saluto tutti e vi mando un bacio, quello che ancora oggi non vi avevo mandato”. Inizia così il lungo discorso di Sonia Pattarino su Instagram. La fidanzata di Ivan Gonzalez ha risposto ai fan raccontando cosa è successo tra lei e l’ex tronista spagnolo, ma prima si difende dagli haters che più volte l’hanno accusata di pensare solo ai social e alle pubblicità. In realtà la ragazza, nonostante la popolarità ricevuta dal programma di Canale 5, ha continuato a vivere la sua vita. “Stamane mi sono svegliata molto presto perché ho avuto delle cose da fare, a contrario di quello che qualcuno può dire che vivo solo di social e di gossip, ma non è così. La mia vita non è mai cambiata, se devo dare una mano all’azienda di famiglia lo faccio, insomma Sonia fa sempre le cose che faceva prima” ha detto la Pattarino che è poi passata a parlare del fidanzato Ivan.

Sonia Pattarino su Ivan Gonzalez: “non ci siamo mai lasciati”

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? E’ questa la domanda che attanaglia i tantissimi fan della coppia di Uomini e Donne che ha notato nell’ultimo periodo un allontanamento tra i due. Sonia ha così deciso, una volta e per tutte, di dire la sua smentendo le voci di una rottura. “Per quanto riguarda la domanda che da una settimana a questa parte non fate altro che fare, giustamente, perchè avete visto dei cambiamenti …oggi più che mai avevo il telefono intasato di questa domanda e mi va di rispondermi” – ha detto l’ex corteggiatrice, che ha precisato – “vi dico tranquillamente che tra me e Ivan non è finita, non ci siamo mai lasciati e come tutte le coppie normali ci sono periodi no, quindi ci sono delle incomprensioni, solo che noi ha influito molto la distanza e per motivi di lavoro non ci siamo potuti vedere. Stiamo ancora insieme, semmai ci dovessimo lasciare sicuramente per rispetto a voi che ci avete sempre seguito e sostenuto lo diremo”. Stando a quanto detto dalla Pattarino si tratta quindi solo di una crisi passeggera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA